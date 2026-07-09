Micron sube un 7 % en Wall Street tras aumentar inversión en fabricación de chips en EEUU

Según un comunicado, Micron planea invertir hasta 3.000 millones de dólares para el desarrollo de la cadena de suministro de semiconductores "en apoyo a su presencia manufacturera en Estados Unidos".

Un total de 500 millones de dólares se destinarán a que la empresa taiwanesa GlobalWafers amplíe sus operaciones de fabricación de obleas de silicio en Texas.

Además, la compañía agregó que está acelerando las inversiones que tiene planificadas en fábricas y tecnología en Estados Unidos, y elevó su gasto previsto a más de 250.000 millones de dólares hasta 2035.

Este incremento está propiciado por la alta demanda de memoria "en la era de la inteligencia artificial" (IA).

La empresa prevé que el aumento de dicha inversión respalde su objetivo a largo plazo de producir en Estados Unidos el 40 % de sus chips DRAM (que almacenan temporalmente los datos de los dispositivos para realizar tareas) y que eso apoye la creación de más empleos.

"Los datos y la memoria son fundamentales para la economía moderna, y Micron está aumentando sus inversiones para responder a ese momento", anotó el presidente y director ejecutivo de la compañía, Sanjay Mehrotra, en el comunicado.

En la media jornada, también subían otras tecnológicas como Applied Materials (6,6 %) o ARM Holdings (11 %).