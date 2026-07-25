Barracas Central amarga el estreno de River Plate y sus figuras en el Clausura

Con un solitario gol de Gonzalo Morales en el minuto 22, Barracas Central se impuso en el Estadio Monumental ante un River que profundizó su mal arranque de semestre, el cual ya había comenzado con una dura eliminación en la Copa Argentina tras caer 1-3 frente a Arsenal de Sarandí. El conjunto de Núñez, que en el semestre pasado sufrió la salida intempestiva de Marcelo Gallardo como entrenador y la posterior llegada de Eduardo Coudet, se retiró del campo entre sonoros silbidos de su propio público.

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Estrellas de peso y caras nuevas

Además de la presencia desde el arranque de Otamendi —procedente del Benfica— y el ingreso de Correa —quien arribó recientemente desde Tigres de México—, River sumó otras incorporaciones de jerarquía para este semestre. El colombiano Rafael Santos Borré saltó como titular, mientras que el uruguayo Mauro Arambarri y Lucas Beltrán sumaron minutos desde el banco de suplentes.

Antes del inicio del compromiso, tal como ocurrió en todos los encuentros de esta primera jornada del Torneo Clausura, se llevó a cabo un minuto de aplausos en reconocimiento a la Selección Argentina por el subcampeonato conseguido en el reciente Mundial 2026. Asimismo, la institución millonaria distinguió con una plaqueta a Nicolás Otamendi y a Gonzalo Montiel, dos de los futbolistas que integraron el plantel “albiceleste” en la cita ecuménica.

Panorama de la fecha en el fútbol argentino

En otros resultados registrados este sábado, Newell’s Old Boys derrotó por 1-0 a Talleres de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto se impuso por el mismo marcador a Tigre. Entre jueves y viernes se destacaron la victoria por 2-1 de Racing ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el triunfo de Vélez por 1-0 frente a Instituto de Córdoba y el éxito por 2-1 de Belgrano de Córdoba sobre Rosario Central. La fecha inaugural del torneo se completará este domingo con dos partidos estelares: Estudiantes de La Plata ante Independiente y Deportivo Riestra frente a Boca Juniors.