Una nueva tecnología israelí detecta indicios del alzhéimer antes del comienzo de síntomas

La investigación se centra en unas pequeñas acumulaciones de proteínas llamadas oligómeros de beta-amiloide, que podrían desempeñar un papel importante en el inicio de la enfermedad muchos años antes de que aparezcan sus primeros síntomas.

A diferencia de las placas de proteína que ya pueden observarse con algunas pruebas de imagen, estos pequeños grupos permanecen ocultos para las técnicas actuales.

El equipo, dirigido por el profesor Shai Rahimipour, creó una herramienta capaz de localizar estos depósitos y hacerlos visibles en estudios de laboratorio. Los resultados indican que podrían causar daños en las células del cerebro antes de que se detecten otros signos de la enfermedad.

Los científicos creen que esta tecnología podría ayudar a diagnosticar el alzhéimer en etapas más tempranas y ofrecer una forma más precisa de comprobar si los tratamientos funcionan.