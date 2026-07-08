Asalto tipo comando en Alberdi: delincuentes armados irrumpen en un supermercado

Un violento asalto tipo comando se registró en la noche de este miércoles en la ciudad de Alberdi, cuando un grupo de entre 10 y 12 hombres fuertemente armados irrumpió en el supermercado Liz 2, propiedad de la señora Alcira Oviedo.

De acuerdo con los primeros datos recabados, los delincuentes llegaron al lugar a bordo de una camioneta blanca. Al descender, gritaron “SENAD, SENAD, aquí hay droga y vamos a revisar”, simulando un procedimiento oficial para sorprender a las personas que se encontraban en el establecimiento.

Los asaltantes redujeron a punta de armas al personal del supermercado y, según los reportes preliminares, algunas personas quedaron retenidas momentáneamente mientras los delincuentes buscaban el dinero del local.

La propietaria y los trabajadores del supermercado vivieron momentos de extrema tensión durante varios minutos. Hasta el momento, no se ha podido cuantificar el monto de dinero sustraído por los asaltantes.

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Abandonaron vehículo utilizado en el asalto

Horas después del hecho, la blocalizó la camioneta presuntamente utilizada por los delincuentes en la compañía Moñái Kue, jurisdicción de Alberdi.

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Ante la gravedad del caso, la Policía dispuso un operativo cerrojo en la ruta PY19 y en otros caminos de acceso y salida de la ciudad, con el objetivo de localizar a los responsables del asalto.

A esta hora, agentes del Departamento de Investigaciones y personal de Criminalística continúan realizando los trabajos de relevamiento de evidencias y análisis del caso para avanzar en la identificación de los autores del hecho.