La cumbre de la IA busca que beneficie a toda la humanidad y no solo a grupos selectos

“Al finalizar esta semana digital tendremos al menos 12.000 participantes. Y estas no son solo cifras, pues estamos debatiendo y emprendiendo acciones concretas para lograr que la inteligencia artificial beneficie a todas las personas en el mundo, y no solo a unos pocos países o a un grupo reducido de personas altamente educadas en determinados centros económicos¨, dijo a EFE el secretario general adjunto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Tomas Lamanauskas.

De la UIT surgió en 2027 la idea de una primera Cumbre de la IA para el Bien Común, que ha ganado en importancia a medida que esta tecnología se ha incorporado a una velocidad inédita en cada aspecto de la vida de miles de millones de personas, y que los temores sobre su impacto crecen.

Muchos ya la llaman el 'Davos de la IA', con la diferencia de que la UIT ofrece a los jóvenes menores de 18 años la posibilidad de ingresar de forma gratuita y a los estudiantes un descuento que facilita su participaciòn.

"Queremos que los beneficios de la inteligencia artificial se distribuyan ampliamente, al tiempo que se mantienen límites claros y salvaguardias que garanticen que esta tecnología realmente beneficie a la humanidad, para lo cual debemos asegurarnos de que sea confiable y precisa", dijo Lamanauskas en comentarios durante el evento.

La UIT, la agencia tecnológica de la ONU -que a través de sus 160 años de existencia ha establecido los estándares desde la época del telégrafo, pasando por la televisión la radio, los satélites y ahora la 5G- considera que el mayor riesgo es quedar excluido de los avances tecnológicos, en este caso de la IA.

"Esta es, ante todo, una cumbre inclusiva, porque los países que participan aquí no necesariamente asisten a otras reuniones internacionales. Al ser un evento de Naciones Unidas, están representados todos los países del mundo, y muchos de ellos aprovechan realmente esta oportunidad", explica Lamanauskas.

"Esta presencia también les da la oportunidad a responsables de gobiernos de dialogar directamente con las grandes empresas tecnológicas, sentarse en la misma mesa y mantener una conversación abierta y honesta", agrega.

El gran centro de organizaciones en el que la Cumbre de la IA por el Bien Común tiene lugar acoge más de 200 exhibiciones de distintas aplicaciones de la inteligencia artificial en un sinnúmero de dispositivos, así como en los llamativos humanoides, capaces de realizar movimientos más y más complejos, y de interactuar con el público con facilidad.

Esta cumbre también se ha convertido en una gran oportunidad para que niños y adolescentes de países en desarrollo muestren su talento en robótica en un concurso que se organiza cada año y que premia las mejores invenciones.

Los participantes de América Latina, África, Asia y Europa oriental pueden participar en esta gran final después de haber concursado a nivel nacional y gracias a ayuda obtenidas a través de los organizadores.