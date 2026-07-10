Meteorología: tormentas y ambiente cálido en Paraguay al llegar el fin de semana

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur y este.

Desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para tres departamentos: Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.

Se esperan más precipitaciones y ocasionales tormentas en la mayor parte del país mañana, sábado, y en menor medida el domingo.

La temperatura durante el fin de semana

El ambiente se tornó cálido ayer en Paraguay, luego de un periodo de frío intenso, y se espera que las condiciones templadas continúen hoy.

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Hoy se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 19 °C 29 °C San Pedro 19 °C 28 °C Caacupé 18 °C 25 °C Villarrica 16 °C 24 °C Coronel Oviedo 17 °C 25 °C Caazapá 16 °C 24 °C Encarnación 15 °C 22 °C San Juan Bautista 16 °C 24 °C Paraguarí 17 °C 25 °C Ciudad del Este 15 °C 23 °C Asunción 18 °C 26 °C Pilar 16 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 18 °C 29 °C Salto del Guairá 15 °C 24 ºC Pozo Colorado 19 °C 29 °C Fuerte Olimpo 20 °C 32 °C Mariscal Estigarribia 20 °C 29 °C

Las temperaturas descenderían levemente durante el fin de semana, con máximas de 24 grados mañana en la capital y 20 grados el domingo, y mínimas que irían acercándose gradualmente a los 10 grados con el paso de los días.