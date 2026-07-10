Clima
10 de julio de 2026 a la - 05:32

Meteorología: tormentas y ambiente cálido en Paraguay al llegar el fin de semana

Pronostican tormentas para hoy.
Pedro González

Temperaturas cálidas en pleno invierno y condiciones climáticas inestables marcan la llegada del fin de semana en Paraguay. Varios departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur y este.

Desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para tres departamentos: Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.

Se esperan más precipitaciones y ocasionales tormentas en la mayor parte del país mañana, sábado, y en menor medida el domingo.

La temperatura durante el fin de semana

El ambiente se tornó cálido ayer en Paraguay, luego de un periodo de frío intenso, y se espera que las condiciones templadas continúen hoy.

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Hoy se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

19 °C

29 °C

San Pedro

19 °C

28 °C

Caacupé

18 °C

25 °C

Villarrica

16 °C

24 °C

Coronel Oviedo

17 °C

25 °C

Caazapá

16 °C

24 °C

Encarnación

15 °C

22 °C

San Juan Bautista

16 °C

24 °C

Paraguarí

17 °C

25 °C

Ciudad del Este

15 °C

23 °C

Asunción

18 °C

26 °C

Pilar

16 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

18 °C

29 °C

Salto del Guairá

15 °C

24 ºC

Pozo Colorado

19 °C

29 °C

Fuerte Olimpo

20 °C

32 °C

Mariscal Estigarribia

20 °C

29 °C

Las temperaturas descenderían levemente durante el fin de semana, con máximas de 24 grados mañana en la capital y 20 grados el domingo, y mínimas que irían acercándose gradualmente a los 10 grados con el paso de los días.