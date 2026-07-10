Meteorología: tormentas y ambiente cálido en Paraguay al llegar el fin de semana

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el sur y este.
Desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para tres departamentos: Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.
Se esperan más precipitaciones y ocasionales tormentas en la mayor parte del país mañana, sábado, y en menor medida el domingo.
La temperatura durante el fin de semana
El ambiente se tornó cálido ayer en Paraguay, luego de un periodo de frío intenso, y se espera que las condiciones templadas continúen hoy.
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Hoy se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
19 °C
29 °C
San Pedro
19 °C
28 °C
Caacupé
18 °C
25 °C
Villarrica
16 °C
24 °C
Coronel Oviedo
17 °C
25 °C
Caazapá
16 °C
24 °C
Encarnación
15 °C
22 °C
San Juan Bautista
16 °C
24 °C
Paraguarí
17 °C
25 °C
Ciudad del Este
15 °C
23 °C
Asunción
18 °C
26 °C
Pilar
16 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
18 °C
29 °C
Salto del Guairá
15 °C
24 ºC
Pozo Colorado
19 °C
29 °C
Fuerte Olimpo
20 °C
32 °C
Mariscal Estigarribia
20 °C
29 °C
Las temperaturas descenderían levemente durante el fin de semana, con máximas de 24 grados mañana en la capital y 20 grados el domingo, y mínimas que irían acercándose gradualmente a los 10 grados con el paso de los días.