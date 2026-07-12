República Dominicana reunirá a investigadores de 23 países en un congreso de arqueología

Durante estas jornadas, especialistas de universidades, museos y centros de investigación de ambos continentes presentarán 97 ponencias distribuidas en 15 simposios temáticos, en los que se expondrán los "avances más recientes" de la arqueología en una variedad de campos, explicó este domingo la Academia de Ciencias de la República Dominicana, organizadora del congreso, en una nota de prensa

Serán presentaciones sobre innovaciones en disciplinas como: bioarqueología, ADN antiguo, arqueozoología, arqueobotánica, arqueología subacuática, fotogrametría y modelado tridimensional, etnoarqueología, arqueología colonial, arte rupestre, antropología física, patrimonio cultural y participación comunitaria.

Entre los principales ejes científicos figuran investigaciones sobre los primeros pobladores del Caribe, genética de poblaciones antiguas, movilidad humana, arqueología de comunidades afrodescendientes, patrimonio cultural subacuático y tecnologías aplicadas a la documentación arqueológica.

Así como, estudios sobre sociedades agroalfareras, procesos de colonización europea y "nuevas perspectivas" para la conservación y difusión del patrimonio arqueológico.

Como parte de la agenda académica también serán desarrolladas presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales, visitas especializadas a museos, una jornada científica en el Centro León, en Santiago de los Caballeros (norte del país) y un acto académico en la Academia de Ciencias de la República Dominicana (Santo Domingo).

También se realizará una excursión a los yacimientos arqueológicos del Monumento Natural Cabo Samaná (noreste), con el propósito de "mostrar a los participantes parte del patrimonio arqueológico y cultural dominicano".

El programa contará con la participación de investigadores afiliados a "reconocidas" instituciones académicas internacionales, entre ellas las universidades de Harvard, Copenhague, Yale, Cambridge, Leiden, así como el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Además de universidades y centros científicos de Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia y otros países de la región.

La ceremonia oficial de inaugural del congreso está prevista para las 10:00 hora local (14:00 GMT) de este lunes, en el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en la calle Isabel La Católica, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.