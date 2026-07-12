Olimpia recupera a un hijo de la casa

Las negociaciones entre Olimpia y Recoleta FC para la vuelta de Allan Wlk Duré al más ganador de nuestro fútbol están cerradas. Ahora falta del desembolso, que para el Canario es lo más importante.

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El centrodelantero, de 23 años, marcó 15 goles en 23 partidos con la casaca aurinegra, entre el camepeonato Apertura local (13 conversiones) y la Copa Sudamericana (2).

Allan Steven Wlk Duré se formó en el Decano, que lo había prestado a los clubes mexicanos Celaya y Atlante, para competir en el segundo nivel del balompié azteca, cuya Liga Expansión no otorga cupo alguno a Primera.

En el 2025, el delantero de acopló al Sportivo Ameliano y a principios de 2026 fichó por Recoleta, en el que logró un nivel superlativo, por la forma de juego que emplea el club capitalino, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos y presidido por Luis Antonio Vidal Velázquez.

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Una fuerte recoletana informó que la institución hizo un buen negocio, pese a ser una operación interna. Es que Olimpia igualó las ofertas que el atleta había recibido al exterior, adquiere un gran porcentaje del pase y a “Reco” le queda una pequeña acción para una futura venta de un jugador de nivel europeo.

El objetivo es que el reestreno de Allan con la casaca franjeada se produzca el viernes en el amistoso contra Flamengo, a disputarse en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, a las 20:00.

Wlk Duré es la tercera incorporación del vigente campeón de nuestro balompié, después de Braian Romero y Tim Payne, el mundialista neozelandés que llega al país este lunes.

El último fichaje franjeado sería el lateral izquierdo chileno Dilan Patricio Zúñiga (30), del Palestino, por expreso pedido del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez.

Además se registraron los retornos de Víctor Sebastián Quintana, Pedro Zarza, Paulo Riveros, Julio Alexis Vargas y Alexis Cantero, quien será prestado al Sportivo Luqueño.