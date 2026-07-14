Nueva York declara primera moratoria de EE.UU. a centros de IA para proteger red eléctrica

La pausa temporal, que se mantendrá vigente por un periodo de hasta un año, suspenderá la emisión de permisos ambientales estatales mientras Nueva York desarrolla un marco regulatorio integral destinado a proteger la red eléctrica, el medio ambiente y los bolsillos de los consumidores frente a los altos costos de los servicios públicos.

"Creo firmemente que las empresas que desarrollan tecnología capaz de transformar la civilización mediante la inteligencia artificial son igualmente capaces de colaborar con nosotros para proteger nuestras redes eléctricas, nuestros suministros de agua y nuestras comunidades", anotó la gobernadora en una rueda de prensa.

Hochul advirtió de que las nuevas instalaciones de hiperescala amenazan con superar la capacidad de la red eléctrica y elevan los costos para los contribuyentes locales.

"Me niego a dejar que esos costos se trasladen a los neoyorquinos, que ya pagan demasiado por sus facturas de servicios públicos", sentenció.

Por su parte, la senadora estatal Kristen Gonzalez -impulsora de la Ley de Desarrollo Responsable de Centros de Datos- apuntó que la tecnología debe mejorar las vidas de los neoyorquinos y "no contaminar su agua, agotar la red energética ni aumentar la facturas de servicios públicos".

"Al darle a nuestro estado tiempo para planificar, podemos asegurar que el desarrollo y la innovación no se produzcan a expensas de todos nosotros", aseguró.

Como parte de la orden ejecutiva, Hochul ha instruido a las agencias estatales a desarrollar en un plazo de 60 días un "Marco de Inversión Comunitaria" (CIF, por sus siglas en inglés).

Este mecanismo asegurará que los centros de datos solo se construyan en las zonas que los deseen y que dichas localidades reciban beneficios directos, tales como inversiones en infraestructura local, escuelas y centros comunitarios, así como la exigencia de estándares salariales y contratación de mano de obra local.

Además, el estado explorará la creación de un fondo de aceleración de la red eléctrica, el cual requerirá que estas grandes empresas tecnológicas inviertan en la envejecida infraestructura del estado.