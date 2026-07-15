Australia anuncia la creación de una agencia gubernamental para la inteligencia artificial

"A partir de hoy, establezco la 'Oficina de IA' en mi propio Departamento (...) para coordinar el diseño de nuestros nuevos 'Estándares Australianos'", dijo el mandatario durante un discurso en la Universidad de Sídney.

Los mencionados "estándares" pretenden integrar en un nuevo marco regulador único las expectativas que el Ejecutivo de Albanese anunció el pasado marzo para los grandes centros de datos de IA en el país oceánico, entre ellas minimizar su consumo de agua y maximizar su eficiencia energética.

"Nuestro objetivo es presentar la legislación al Parlamento a principios del próximo año", indicó el líder laborista antes de añadir que dicha regulación deberá permitir "una toma de decisiones más ágil".

"Nuestro objetivo no es legislar para cada posible eventualidad o riesgo. Eso solo crea el riesgo de que Australia pierda inversiones por completo", subrayó.

El pasado abril, el Gobierno australiano anunció la firma de un memorando de entendimiento con la tecnológica estadounidense Anthropic -una de las principales empresas emergentes de IA, conocida por su asistente Claude- para reforzar la colaboración en el desarrollo y uso seguro de esta tecnología.

Anthropic expresó entonces su interés en invertir en centros de datos e infraestructuras energéticas en Australia, así como en expandir su presencia en Asia-Pacífico, con la apertura prevista de una oficina en Sídney.

También en abril, Microsoft anunció el que supone su mayor compromiso económico en Australia: una inversión de 25.000 millones de dólares australianos (unos 15.000 millones de euros) hasta 2029 para expandir su infraestructura de IA en más de un 140 %.

Australia ha intensificado su apuesta por la IA como motor de crecimiento económico y modernización, con el objetivo de posicionarse como un actor relevante en el desarrollo y adopción segura de estas tecnologías, y a finales de 2025 lanzó su Plan Nacional de IA.