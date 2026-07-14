Didier Deschamps hace historia en los Mundiales el mismo día de su eliminación

La noche en el AT&T Stadium de Arlington dejó un sabor sumamente agridulce para el cuerpo técnico galo. Mientras la selección de España celebraba su pase a la gran final del Mundial 2026, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, escribía su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol, aunque sin el premio colectivo que tanto ansiaba.

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Al saltar al césped para dirigir el decisivo encuentro ante el combinado español, el técnico francés alcanzó una cifra jamás vista en el torneo más importante del planeta. Didier Deschamps dirigió ante la selección española su vigésimo sexto encuentro en una fase final de la Copa del Mundo, superando el histórico récord de Helmut Schön, el mítico seleccionador de la República Federal Alemana entre 1964 y 1978 que se coronó campeón en 1974.

Un podio de leyendas mundialistas

Con este hito histórico, el estratega galo se sitúa en solitario en la cima de la longevidad de los bancos, dejando atrás a auténticas instituciones del fútbol global que marcaron época en el siglo pasado. El brasileño Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo en 1994 con la Canarinha, completa el prestigioso podio de esta clasificación histórica con un total de 23 partidos dirigidos, repartidos a lo largo de su carrera entre los combinados de Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Sudáfrica.

El último servicio en Miami

El destino quiso que el legendario y exitoso ciclo de Deschamps al frente del combinado nacional francés tenga su última función en tierras de Florida, en un partido que servirá como homenaje y despedida para un técnico irrepetible. El partido por el tercer puesto, que disputará su selección en Miami este sábado contra el perdedor del duelo entre Inglaterra o Argentina, será el vigésimo séptimo y último de su carrera como seleccionador nacional, tras haber anunciado oficialmente que deja su cargo en ‘Les Bleus’.