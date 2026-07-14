“Ñandejukapa el colapso en los hospitales”, responde gobernador a Peña

Santiago Peña, presidente de la República, durante la presentación de los Bibliobuses en la explanada del Palacio de Gobierno, destacó hoy la presencia de los gobernadores del Partido Colorado, así como la del liberal Javier Pereira, gobernador de Itapúa. Sin embargo, cuestionó la ausencia del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).

Por su parte el jefe departamental retrucó al mandatario desde sus redes sociales. Estigarribia es un fuerte crítico a la gestión de Peña ya que excluyó a su administración del manejo del programa Hambre Cero en escuelas. El liberal también había hecho denuncias de desvíos o retrasos en desembolsos de fondos estatales que deberían ejecutarse en obras en distritos de Central administrados por intendentes liberales.

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“La salud del país está abandonada”

“Presidente Santiago Peña: Mientras ustedes posan para la foto oficial, yo estoy con los vecinos de Villeta, en una clínica móvil, porque la salud del país está abandonada”, espetó el gobernador al mandatario en su cuenta de X (Twitter).

“Ñandejukapa (nos mata) el colapso en los hospitales. La gente pasa la noche en una silla esperando atención. A ustedes no los contratamos para el show. Los contratamos para resolver”, agregó Estigarribia, aspirante presidencial para el 2028 y líder del movimiento Nuevo Liberalismo que ahora lidera el PLRA.

“¡Jaheja (dejemos) la show, Presidente! Pongan remedios en las farmacias y atiendan a la gente", aseveró.

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¿Qué dijo Santiago Peña ?

En diálogo con medios de prensa, el presidente Santiago Peña dijo esta mañana lamentar la ausencia de Estigarribia. Sostuvo que siguen “apostando a la descentralización del departamento Central, el departamento de la mayor población en el Paraguay”.

El mandatario afirmó que han desplegado todas las herramientas de políticas públicas en dicho departamento. Destacó que el programa Hambre Cero en las escuelas, que administran todas las gobernaciones menos Central y Presidente Hayes, “hoy se sirve en todas las escuelas del departamento Central”.

También destacó “el Plan Mil” de mejoramiento vial en las 19 ciudades del departamento Central; el envío de uno de los Bibliobuses y la construcción de centros de atención integral a primera infancia y uno de los 17 colegios modelos proyectados en todo el país.

Peña también destacó que a diferencia de Estigarribia, el gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA), pese a ser de un signo político diferente no le impide “estar presente” y “entender que el trabajo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental finalmente trae mejoras y beneficios para la ciudadanía”.