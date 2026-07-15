Horóscopo de hoy
15 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 15 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tristan Wilds, 37; Lana Parrilla, 49; Jason Bonham, 60; Forest Whitaker, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: antes de actuar observe lo que está sucediendo. La preparación eliminará la negatividad y las malas decisiones. Dedique tiempo y esfuerzo a dejar ir lo que le causa dolor. Escuche a su cuerpo y tome decisiones saludables con respecto a su estilo de vida. El cambio empieza por usted, y dominar el arte de una vida sana mediante el ejercicio y la compañía de quienes se esfuerzan por verse y sentirse lo mejor posible fomentará el progreso y reconfortará su alma. Sus números son 6, 13, 22, 25, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complejo, artístico y decidido. Es elocuente y servicial.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe y descubrirá algo o a alguien que ampliará su perspectiva y le abrirá los ojos a nuevas posibilidades. No se limite ni ignore lo que tiene a su alcance. La oportunidad está presente, pero depende de usted convertirla en algo significativo. Un cambio le exigirá un esfuerzo físico, pero despertará su consciencia y lo conducirá a nuevos comienzos. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a su aspecto, a cómo se siente y a cómo administra su dinero. Sea inteligente, investigue y establezca un presupuesto con el que pueda vivir antes de realizar cambios personales o profesionales que puedan alterar su situación financiera. Su poder reside en sus logros y en mantener una reputación impecable. Dé lo mejor de sí mismo. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participar en algo que lo intrigue o lo preocupe le ayudará a ampliar su perspectiva sobre el futuro y sobre cómo puede sacar el máximo provecho de cualquier situación. Canalice su energía hacia donde pueda ser útil y lo ayude a crecer, y manténgase abierto a probar cosas nuevas. Piense fuera de la caja y observe qué le depara el futuro. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si amplía su visión descubrirá formas originales de usar sus cualidades y habilidades para mejorar su potencial de ingresos. Preste atención y presente sus ideas y a sí mismo de forma estratégica. Si no es específico acerca de sus inquietudes alguien podría malinterpretarlo o tergiversar sus intenciones. Las palabras, junto con las acciones, aclararán sus preferencias. Concéntrese en la comunicación, las relaciones y en ser bueno consigo mismo. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva y aprenda de sus experiencias. Salga, observe y ayude donde pueda. La diferencia que marque y la alegría que brinde a los demás le serán recompensadas con creces. No limite sus acciones ni haga promesas sin cumplirlas. Su reputación está en juego; o se compromete al máximo o se queda al margen en silencio. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reevalúe antes de tomar una decisión o alterar su vida personal o profesional. Las emociones están a flor de piel y es probable que encuentre oposición o interferencia de alguien autoritario o entrometido. Confíe en su inteligencia, investigue y, ante la duda, diga que no. Permita que su confianza sea su barómetro; o se siente seguro o no. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las oportunidades son evidentes. Asista a eventos, conecte con gente y presente su propuesta a quienes crea que pueden ayudar o que pueden impulsar sus objetivos. Escuche, solicite ofertas y precios por escrito y considere si vale la pena una asociación. La forma en que elija ayudar a los demás se convertirá en su carta de presentación. Dé lo mejor de sí mismo. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la inteligencia, el encanto y la honestidad serán su camino hacia adelante. No deje nada al azar ni permita que nadie interrumpa sus planes. Mantenga su propuesta sencilla y sus costos razonables, y construya una base sólida para un futuro brillante. No limite sus logros por falta de confianza. Confíe en sí mismo. No ponga en riesgo su salud ni su patrimonio. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique su tiempo y energía a asuntos domésticos y busque un espacio cómodo y práctico para relajarse. Organizar un evento para conocer mejor a quienes le interesan o programar reuniones que le permitan compartir sus opiniones y ofrecer sus servicios lo beneficiará. Combine negocios con placer y surgirá algo interesante. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): al tratar con sus socios use su intelecto. Escuche con atención y sea discreto con lo que comparte. Mantenga su vida personal en privado y su objetivo siempre presente. Un desafío puede resultarle atractivo, pero antes de aceptarlo, considere los riesgos. Evite a toda costa las lesiones y enfermedades. Concéntrese en su desarrollo personal, no en situaciones competitivas. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): viva la vida con una actitud positiva. Busque nuevos comienzos y momentos para disfrutar. Sentirse bien lo animará y lo impulsará a dedicarse a pasatiempos que lo hagan feliz. Se presenta la oportunidad de rediseñar su entorno o dar un giro a su estilo de vida. No se rinda; lo mejor está por venir. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si permite que lo domine la incertidumbre, habrá un conflicto entre lo que desea y lo que obtiene. Ante la duda, consulte con un experto o alguien de confianza. La comunicación es la mejor manera de resolver problemas y tomar decisiones que lo impulsen a perseguir sus sueños. Elija con cuidado a sus aliados y proteja sus secretos e información personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.