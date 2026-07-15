Bruselas acepta las medidas correctivas propuestas por X tras imponerle una multa

Bruselas multó a la firma de Elon Musk en diciembre de 2025 con 120 millones por incumplir sus obligaciones de transparencia por el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul y las otras dos citadas irregularidades, que suponían un incumplimiento de la ley de servicios digitales (DSA).

La Comisión Europea ha aceptado ahora el plan de acción de X para cumplir con las obligaciones de transparencia y el acceso de los investigadores a los datos, en virtud de la citada normativa.

Las medidas aprobadas "representan un paso importante para que los investigadores, la sociedad civil y el público en general obtengan mayor transparencia sobre los sistemas de X, en particular para supervisar los riesgos sistémicos de X y evaluar el impacto general de la plataforma en sus usuarios y en la sociedad europea en su conjunto", indicó en un comunicado la CE.

Entre las medidas correctivas a las que se compromete X, figura "mejorar la funcionalidad de búsqueda del repositorio mediante la introducción de filtros de búsqueda adicionales, como los basados ​​en el contenido del anuncio y los criterios de segmentación", así como "mostrar los resultados de la búsqueda directamente en la interfaz del repositorio de anuncios en lugar de en hojas de cálculo de Excel separadas".

El portavoz comunitario Thomas Regnier afirmó que se trata de "un paso importante en la dirección correcta", y subrayó que las medidas aprobadas "permitirán a investigadores, la sociedad civil y el público en general obtener mayor transparencia sobre los sistemas de X y su impacto en los usuarios".

En cuanto a la infracción relacionada con el "diseño engañoso" de su marca de verificación, de la cual no ha presentado nuevas propuestas correctivas la firma de Musk, el portavoz señaló que X "ya la había modificado públicamente, pasando de llamarla 'Estado verificado' a 'Premium' a partir de ahora".

Las modificaciones aceptadas por la CE estarán sujetas a una auditoría externa e independiente, y X dispondrá de seis meses para ejecutarlas.