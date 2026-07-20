Los primates poseen intuición geométrica, con un origen similar al humano

Sin embargo, algunos conceptos -como la geometría- se han considerado tradicionalmente más allá de sus capacidades. De hecho la ciencia estimaba hasta ahora que no poseían intuición geométrica.

Los monos tenían que encontrar la combinación correcta de figuras basándose únicamente en la similitud geométrica.

“Parecían aparentemente fáciles de emparejar pero no lo eran. Los objetos no presentaban rasgos distintivos, ni diferencias significativas en el color, el tamaño o la forma”, señala una de las autoras, Jessica Cantlon, neurocientífica en la Universidad Carnegie Mellon.

Posteriormente, los investigadores llevaron a cabo el mismo experimento con 58 niños en edad preescolar y 79 adultos, parte de ellos de Estados Unidos y la otra de comunidades indígenas tsimane’ de Bolivia, con el fin de comparar a personas de culturas y sistemas educativos distintos.

El análisis evidenció que en todos los grupos (los dos especies de monos, niños y adultos humanos) existía una clara continuidad y similitud en cuanto a la forma de concebir la geometría básica.

"Los monos, los niños y los adultos parecían pensar en las relaciones geométricas básicamente de la misma manera. Eso sugiere que estas intuiciones en materia de geometría forman parte de la arquitectura básica de la mente de los primates", apunta Cantlon.

"Al mismo tiempo indica que los niños parten de intuiciones profundas y evolutivamente antiguas sobre la forma y el espacio. Esto implica que la educación puede basarse en esas intuiciones en lugar de tratar la geometría como algo que hay que enseñar desde cero", agrega la investigadora en un comunicado.

El nuevo estudio es solo el más reciente de los que han salido del laboratorio de Cantlon en colaboración con lo que se conoce como el Portal Primate.

Situado en el zoológico Seneca Park de Nueva York, el Portal Primate es un proyecto colaborativo entre un grupo de científicos de la Universidad Carnegie Mellon y del Instituto Tecnológico de Rochester para estudiar los orígenes y la naturaleza del pensamiento.

Cuenta, entre otros, con una pantalla táctil cerrada con la que los babuinos oliva en cautividad tienen la opción de interactuar mientras realizan sus actividades cotidianas normales.

El Portal Primate ofrece acceso abierto a datos, código y vídeos de primates que resuelven problemas cognitivos, con el objetivo de que los estudiantes de todo el mundo puedan estudiar la mente animal.