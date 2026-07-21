Horóscopo de hoy
21 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 21 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Juno Temple, 37; Justin Bartha, 48; Josh Hartnett, 48; Jon Lovitz, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: gastar impulsivamente en entretenimiento y modas pasajeras que prometen lo imposible lo perjudicará; tener una actitud minimalista le ayudará a evitar las deudas. Concéntrese en sus metas personales y redistribuya su energía para asegurarse de realizar ejercicio y obtener los nutrientes necesarios para un estilo de vida saludable. El crecimiento y la superación personal le ayudarán a descubrir qué es importante para usted. Sus números son 1, 12, 21, 27, 32, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, comprensivo y proactivo. Es imaginativo y tenaz.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una mente abierta lo llevará a un nuevo comienzo. Preste atención a lo que dicen y hacen los demás, pero elija un camino que le brinde tranquilidad. Cuidar de usted mismo le ayudará a eliminar las interferencias y las críticas. Incorpore a su rutina el ejercicio, incluyendo ejercicios de fortalecimiento, y hábitos alimenticios saludables. Póngase a prueba accionando el botón de reinicio y aumentará su confianza. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje de presionarse. Un estímulo le ayudará a retomar el rumbo. No pierda de vista sus metas ni permita que nadie lo desafíe. Canalice su energía hacia cambios positivos, preséntese a entrevistas para un mejor puesto o actualice sus habilidades para adaptarse a una industria o pasatiempo que le resulte satisfactorio. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que la ira lo domine al concentrarse en usted mismo y en su salud. Inscríbase en actividades que le permitan liberar tensiones y busque personas que tomen decisiones saludables o que puedan ayudarle a dejar atrás el pasado. Revise sus opciones y canalice su energía hacia el autocuidado, el aprendizaje y a ser la mejor versión de usted mismo. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): guarde su billetera o deje sus tarjetas en casa. La tentación está en aumento, así que tome las precauciones necesarias. La desilusión con respecto a su situación actual o sus habilidades lo llevará a sobreestimar o subestimar situaciones que requieren más reflexión y un ajuste mental para asegurarse de no verse comprometido. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): abrace la vida con todo su corazón. Mire más allá de lo común y encontrará algo o a alguien interesante. Es necesario un cambio, y encontrar maneras de asistir a los demás le ayudará a valorar todo lo que tiene. Asegúrese de actualizar sus documentos y de actuar con rapidez ante cualquier institución para evitar problemas que puedan afectar su hogar, su salud o sus inversiones financieras. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese el tiempo para escuchar lo que otros tienen que decir. Lo que aprenda sobre usted mismo le ayudará a usar sus cualidades con mayor eficacia. Una discusión acalorada cambiará la forma en que se siente con respecto a alguien. Considere redistribuir su tiempo y energía en algo que tenga significado para usted. Rodearse de personas afines lo motivará a marcar la diferencia. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede aprender por las buenas o por las malas. De usted depende la forma en que maneje las situaciones en el trabajo y en casa. Haga su parte y evitará críticas. No limite sus oportunidades descuidando lo que se espera de usted. Cuanto más haga, más recibirá. Aléjese de las relaciones personales que lo confunden. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): los problemas que encuentre serán consecuencia de reaccionar de manera exagerada debido a presiones y preocupaciones emocionales. Respire hondo y use la razón para decidir cómo proceder. Una actitud positiva con un toque de encanto escorpiano le ayudará a contrarrestar cualquier negatividad. Concéntrese en ampliar su mente y en dar lo mejor de sí mismo para marcar la diferencia. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): respalde sus planes con algo de dinero y mucha energía para llevar las cosas hasta el final. El esfuerzo que ponga le ayudará a ganar puntos con quienes están en posición de ayudarle a progresar. Las mejoras en el hogar requieren un presupuesto estricto para evitar gastos excesivos o aceptar extras innecesarios. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está en una mejor posición de lo que cree. No permita que nadie le haga pensar que está en desventaja. Depende de usted crear oportunidades y promover sus preferencias, habilidades y experiencia para asegurarse la igualdad de oportunidades en situaciones competitivas. Recuerde que esforzarse demasiado no es lo mismo que superar las expectativas. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): exíjase para lograr el cambio. Quejarse sin actuar no le ayudará a resolver problemas emocionales. Retome sus sueños, elabore un plan y no tema al fracaso. Lo que aprenda le ayudará a reorganizarse y replantear su estrategia. Depende de usted actuar, accionar el botón de reinicio y prosperar. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija su grupo por las razones correctas. Concéntrese en aquello que le brinda alegría y en quienes comparten sus sentimientos. Socializar, asistir a eventos de establecimiento de contactos y colocarse en el centro de atención lo pondrá en primer plano y le permitirá entablar nuevas amistades y obtener la ayuda necesaria para marcar la diferencia. Compartir sus intenciones inspirará una colaboración con alguien especial. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.