OpenAI lanza Health: control de tu historial médico desde ChatGPT

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, anunció este jueves el lanzamiento de Health, una nueva función que permite a los usuarios en Estados Unidos conectar su información de salud para que la plataforma los ayude a comprender y gestionar su historial médico.

A través de esta herramienta, ChatGPT puede recurrir a la información conectada para comparar nuevos resultados con pruebas anteriores, resumir los cambios acontecidos desde la más reciente cita médica o explorar cómo el sueño y la actividad se relacionan con la rutina diaria del paciente.

Lea más: GPT-5.6: OpenAI lanzará el jueves su nueva y potente serie de modelos de IA

Advertencias

No obstante, OpenAI advirtió que ChatGPT “no reemplaza la atención y el criterio de los profesionales médicos calificados” y animó a los usuarios a verificar la información importante con expertos.

En materia de ciberseguridad y privacidad, OpenAI enfatizó que la información médica conectada, los datos de Apple Health y las conversaciones que usan esta información no se utilizan para “entrenar” a sus modelos ni para “dirigir anuncios”.

Desde cuándo y dónde estará disponible

Health está disponible a partir de hoy para los usuarios de ChatGPT mayores de dieciocho años que hayan iniciado sesión en Estados Unidos.

Los usuarios interesados pueden comenzar a utilizar la herramienta al conectar sus registros médicos compatibles de sistemas hospitalarios en EE.UU., Apple Health, One Medical o Function Health directamente desde la barra lateral de ChatGPT.

Lea más: Cómo la IA podría revolucionar el diagnóstico en servicios de urgencias

En marzo, Microsoft anunció el lanzamiento de su inteligencia artificial Copilot Health, un nuevo espacio digital “independiente” en el que los usuarios pueden preguntar sobre sus resultados de laboratorio e historiales médicos, buscar proveedores, analizar datos de relojes digitales y otras aplicaciones relacionadas con la salud.