Meta lanza Seller, aplicación impulsada por IA para los vendedores de Facebook Marketplace

La aplicación es gratuita y su lanzaminto coincide con el décimo aniversario del Marketplace. Ya está disponible en el App Store para usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos.

Los usuarios pueden iniciar sesión con sus cuentas de Facebook, lo que sincroniza automáticamente sus anuncios y su historial de ventas. Todo lo que se cree en Seller aparecerá automáticamente en el Marketplace, donde los compradores ya operan.

Entre sus principales funciones destaca la creación de anuncios mediante IA, donde la inteligencia artificial de Meta autocompleta el título, la descripción, el precio sugerido y la categoría con solo subir una fotografía.

Además, la aplicación ofrece un buzón de entrada unificado que organiza los mensajes de los compradores por artículo, herramientas de gestión de inventario y estadísticas de rendimiento sobre visualizaciones, clics y ventas.

Tom Alison, director de Facebook, explicó en una entrevista a The New York Times que Seller será para los vendedores lo que las herramientas de edición de video son para los creadores de contenido.

Actualmente, más de 430 millones de artículos se publican globalmente cada mes en el Marketplace.

Paralelamente, Meta introdujo hoy una función gratuita de "verificación humana" para Facebook.

Esta herramienta permite a los usuarios subir selfis en video para verificar su identidad. Quienes lo hacen reciben una insignia gris junto a su nombre de perfil, garantizando así a otros usuarios que están hablando con una persona real y no con un bot.