Trump descarta responsabilidad de Irán en ciberataques a sistemas de agua en Minesota

"Escuchamos que hubo un ciberataque en Minesota y le echaron la culpa a Irán. Yo no lo creo. Creo que culparía a Minesota, porque son tremendamente incompetentes", dijo el republicano al inicio de una reunión con los miembros de su Gabinete en la residencia campestre presidencial de Camp David (Maryland), a las afueras de Washington.

Las declaraciones de Trump se producen tras reportes de medios estadounidenses sobre la detección de actividad cibernética maliciosa en la tecnología de los sistemas de agua de al menos siete estados, entre ellos Minesota, que investigadores federales tratan de determinar si provino de hackers iraníes.

"Hubo un ciberataque contra 30 plantas de tratamiento de agua, y yo culparía a Minesota y al gobernador corrupto de Minesota. Les gusta decir: '¡Oh, Irán!' Ojalá Irán tuviera esa suerte. Irán tiene problemas más graves de los que preocuparse que Minesota", agregó el presidente, que no aportó pruebas de sus afirmaciones.

Según la cadena CBS, que cita a funcionarios del FBI, los agentes tratan de discernir si el autor del ciberataque podría haber intentado aparentar estar radicado en Irán para avivar las tensiones en medio de la guerra de EE.UU. contra la República Islámica.

Hasta el momento, ni las autoridades locales de Minesota ni el FBI han atribuido la responsabilidad del incidente a un actor en concreto.

El ciberataque habría involucrado tecnología utilizada para monitorear y controlar de forma remota los equipos de los sistemas de agua, incluidos dispositivos conocidos como controladores lógicos programables, reporta CBS.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública de Minesota afirmó que no hay indicios de que el suministro del líquido se haya visto comprometido como resultado del ataque.

Trump ha criticado en varias ocasiones al gobernador demócrata de ese estado del Medio Oeste estadounidense, Tim Walz, quien fuera compañero de fórmula de la exvicepresidenta demócrata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de 2024, en las que resultó victorioso el republicano.

Ambos han chocado debido a las políticas antimigratorias de la Administración y las redadas realizadas en ese territorio, donde murieron dos estadounidenses a manos de agentes de inmigración.