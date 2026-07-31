Miguel Prieto denuncia presiones de Pedro Alliana sobre jueces y fiscales para apartarlo de la carrera presidencial

Durante una plenaria con dirigentes y simpatizantes de su movimiento en la capital de Ñeembucú, Miguel Prieto afirmó que las causas judiciales que enfrenta responden a una persecución política impulsada desde el Gobierno con el objetivo de impedir su candidatura presidencial.

El dirigente de ”Yo Creo” sostuvo que existe una fuerte presión sobre jueces y fiscales para acelerar el proceso judicial en su contra. “Yo no voy a dar nombres, pero son jueces y fiscales que están cansados de la presión de Pedro Alliana”, expresó.

Prieto recordó que, antes del cambio de gobierno, el entonces fiscal Juan Manuel Ledezma había solicitado la desestimación de la causa. Sin embargo, tras la victoria electoral de Santiago Peña, aseguró que Ledezma fue apartado del caso y reemplazado por el fiscal Silvio Corbeta.

Según explicó, el nuevo fiscal reabrió el expediente, modificó la calificación del caso, solicitó su imputación y ahora busca elevar a juicio oral.

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“Hay presión por parte del Poder Ejecutivo y hoy el mayor interesado en que Miguel Prieto no llegue a la Presidencia de la República es Pedro Alliana. Quiere quitarme de la jugada para tener mayor tranquilidad”, afirmó.

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El exintendente insistió en que no busca presentarse como víctima, sino explicar a la ciudadanía los motivos de la supuesta persecución política. “No vengo a victimizarme, sino a contarle a la gente por qué este Gobierno me persigue: para sacarme de la carrera política”, manifestó.

Prieto aseguró que los resultados obtenidos durante su administración en Ciudad del Este, como la apertura de dispensarios médicos, la recuperación de la terminal de ómnibus y el pago de parte de la deuda heredada del clan Zacarías, incomodaron al oficialismo.

No se descarta una alianza

Asimismo, aclaró que aún no existe un candidato único de la oposición para las elecciones generales de 2028.

“Puede ser Kattya González, Ricardo Estigarribia, Eduardo Nakayama o Miguel Prieto. Pero hoy el que le preocupa a Pedro Alliana es Miguel Prieto, por eso quiere sacarme de la jugada. Yo voy a seguir peleando”, sostuvo.

En el plano político, Prieto no descartó la posibilidad de conformar una alianza en Pilar para respaldar la candidatura del doctor Abel Espinoza a la Intendencia Municipal y reiteró su disposición de construir una amplia unidad opositora con miras a las elecciones generales de 2028. “Esa posibilidad nunca está cerrada”, concluyó.