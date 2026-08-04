¿Qué pasa si el nivel del mar sigue subiendo? Las consecuencias que la ciencia ya puede anticipar

Lo que está en juego no es solo “si sube” el mar, sino qué procesos lo hacen subir, a qué ritmo y por qué el sistema tiene inercia. Un aumento pequeño, sostenido y global cambia la frecuencia de marejadas, la intrusión salina en acuíferos, la estabilidad de playas y deltas, y el riesgo de inundación crónica en zonas bajas.

¿Por qué está subiendo el nivel del mar?

Hay dos motores principales, bien entendidos por la física y observados por satélites y mareógrafos.

El primero es la expansión térmica: cuando el océano se calienta, el agua ocupa más volumen. No hace falta que se derrita ningún hielo para que el nivel medio suba; alcanza con que el mar absorba calor (y el océano absorbe la mayor parte del exceso de calor del calentamiento global).

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El segundo motor es el aporte de agua desde tierra: glaciares de montaña y grandes mantos de hielo (Groenlandia y la Antártida) pierden masa cuando el balance entre nieve acumulada y hielo que se derrite o se desprende al mar se vuelve negativo. Esa pérdida termina, tarde o temprano, como agua en el océano.

A estos factores se suma un aporte más local pero relevante: la extracción de agua subterránea puede transferir agua almacenada en acuíferos al mar a través de ríos y escorrentía, y además favorecer subsidencia (hundimiento) en ciudades costeras, agravando el “nivel del mar relativo” que se siente en tierra.

¿Qué provoca el aumento del nivel del mar (y por qué no se ve igual en todos lados)?

El nivel del mar “global” sube, pero el impacto local depende de corrientes, vientos, gravedad y movimientos del suelo.

Si una ciudad se hunde por subsidencia o por compactación de sedimentos, puede experimentar aumentos efectivos mayores que el promedio mundial. En deltas, esa combinación es especialmente crítica: el mar sube y el terreno baja.

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¿Cuánto podría subir para 2100?

Las proyecciones del IPCC (AR6) sitúan el aumento aproximadamente entre 0,3 y 1 metro para 2100, según cuánto se reduzcan las emisiones.

Existe además un margen de baja probabilidad pero alto impacto en el que ciertos procesos de inestabilidad en la Antártida podrían empujar la subida hacia valores mayores.

El punto clave para la planificación no es un número único, sino que cada décima de grado de calentamiento evitada reduce la subida esperable y el ritmo de aumento.

¿Qué ciudades están en riesgo?

El riesgo combina altura sobre el nivel del mar, densidad poblacional, defensas costeras y subsidencia. Entre las más expuestas por su baja elevación o su hundimiento figuran Yakarta (con traslado parcial de la capital en marcha), Bangkok, Ho Chi Minh, Shanghái, Manila y Miami.

En Europa, áreas de Ámsterdam/Róterdam dependen críticamente de infraestructura de protección.

En América del Sur, zonas bajas del estuario del Río de la Plata y deltas urbanizados enfrentan un aumento de inundaciones por sudestadas y marejadas más frecuentes sobre una línea de base más alta.

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¿Se puede detener el aumento del nivel del mar?

Detenerlo por completo en el corto plazo es muy difícil, porque el océano tarda décadas a siglos en equilibrarse térmicamente y porque los grandes mantos de hielo responden con retrasos.

Pero sí se puede desacelerar: recortar emisiones limita el calentamiento, reduce la expansión térmica futura y disminuye la pérdida de hielo en tierra.

En paralelo, la adaptación (defensas, restauración de humedales, ordenamiento urbano, elevación de infraestructura) define cuánto daño provoca cada centímetro adicional.

¿Qué diferencia hay entre el deshielo marino y el de los glaciares?

El hielo marino ya flota: al derretirse, aporta casi el mismo volumen de agua que desplazaba, por lo que no eleva significativamente el nivel del mar (más allá de efectos pequeños por densidad y salinidad).

En cambio, los glaciares y mantos de hielo sobre tierra sí agregan agua nueva al océano cuando se derriten o descargan hielo al mar; por eso son determinantes para la subida a largo plazo.