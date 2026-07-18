¿Por qué Mauna Kea es más alto que el Everest si parece mucho más bajo?

¿Por qué no existe una única forma de medir la montaña más alta del mundo?

La pregunta científica real detrás del tema no es cuál montaña “gana”, sino qué significa medir altura en un planeta irregular. Importa porque obliga a precisar conceptos básicos —nivel del mar, base, radio terrestre— que también se usan en cartografía, geodesia, navegación y ciencias de la Tierra.

¿Cómo se mide la altura de una montaña?

Cuando se habla de “la montaña más alta del mundo”, en realidad conviven tres criterios principales. Cada uno describe una propiedad física distinta:

En el uso cotidiano, la altura se mide sobre el nivel del mar, un cero de referencia construido a partir del océano promedio (y modelos del geoide, la superficie equipotencial de la gravedad). Con ese criterio, la cima más alta es el Everest, en el Himalaya, porque su cumbre está a 8.848,86 metros sobre el nivel del mar.

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¿Por qué Mauna Kea es más alto que el Everest desde su base?

Pero si la pregunta es cuánta montaña “hay” desde su origen geológico, el criterio cambia a altura desde la base.

Ahí aparece Mauna Kea, un volcán situado en la isla de Hawái (Big Island), Estados Unidos. Su cumbre está a unos 4.207 metros sobre el nivel del mar, por eso parece más bajo que el Everest.

La clave es que gran parte del volcán está sumergida. Si se mide desde su base en el fondo oceánico hasta la cima, Mauna Kea alcanza aproximadamente 10 kilómetros de relieve total, superando al Everest con ese criterio.

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¿Qué significa medir una montaña desde su base?

Significa elegir el punto donde la montaña comienza como estructura geológica. En el caso de un volcán oceánico, la base no está en la costa, sino en el lecho marino, donde el edificio volcánico se apoya sobre la corteza terrestre.

Este criterio resulta útil para comparar el relieve y el volumen de grandes estructuras geológicas, aunque no indica cuál cumbre está a mayor altitud sobre el nivel del mar.

¿Por qué el Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra?

Existe aún otro criterio: la distancia al centro de la Tierra. Nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato, ligeramente ensanchado en el ecuador debido a su rotación.

Como consecuencia, las montañas cercanas al ecuador quedan, en promedio, más lejos del centro terrestre que montañas más altas situadas en otras latitudes. Por eso, el Chimborazo, en Ecuador, suele considerarse el punto de la superficie terrestre más alejado del centro del planeta.

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¿Cuál es realmente la montaña más alta del mundo?

En resumen:

El Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar.

Mauna Kea es la montaña más alta si se mide desde su base en el fondo oceánico.

El Chimborazo es el punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la Tierra.

La aparente contradicción no es un truco ni un error. Es un ejemplo de cómo la ciencia define con precisión qué se está midiendo antes de comparar los resultados.