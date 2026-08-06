A falta de eclipse total, Francia se prepara para vivir el atardecer más hermoso del siglo

Aunque Francia no podrá contemplar un eclipse total como el que se verá en parte de España, el fenómeno tendrá allí un atractivo diferente. El eclipse coincidirá con la puesta de Sol y provocará una luz cambiante que promete transformar el crepúsculo en una experiencia visual extraordinaria.

"Probablemente será el atardecer más hermoso del siglo", aseguró el presidente de la AFA, Olivier Las Vergnas, quien destacó que, aunque habrá otros eclipses en los próximos años, ninguno ofrecerá desde Francia una combinación similar de hora y posición del Sol.

Los responsables de la asociación explicaron que la luz irá cambiando durante todo el fenómeno: primero se atenuará a medida que avance el eclipse, después recuperará parte de su intensidad cuando la Luna comience a retirarse y finalmente llegará la noche, como si hubiera dos crepúsculos en una misma tarde.

"Es un momento global. No consiste solo en mirar al Sol; la luz va a cambiar y también cambiará el ambiente", resumió Alain Cirou, director de la revista científica 'Ciel & Espace' (Cielo & Espacio).

El oeste de Francia será la zona más favorecida. En Bayona y Biarritz el Sol llegará a quedar cubierto en torno a un 99,5 %, mientras que en Toulouse la ocultación superará el 97,9 % y en París alcanzará el 92,2 %.

Los organizadores recomiendan buscar lugares elevados con el horizonte occidental completamente despejado y comprobar los días anteriores que la puesta de Sol será visible desde ese punto.

En París, la AFA sugiere situarse en el eje de los Campos Elíseos, cuya orientación hacia el noroeste coincide con el punto de la puesta de Sol del 12 de agosto. Desde allí, explicó el presidente, la gente podrá contemplar cómo el astro se acerca al horizonte mientras permanece parcialmente oculto por la Luna.

El Ayuntamiento de París propone también otros escenarios emblemáticos para observar el fenómeno, como la cima del Arco del Triunfo, el puente de las Artes o la explanada de los Inválidos, que ofrecen perspectivas despejadas y algunos de los paisajes más reconocibles de la capital.

El eclipse dará paso pocas horas después al momento de mayor actividad de las Perseidas, la lluvia de estrellas más popular del año, cuyo pico se espera entre los días 11 y 13 de agosto.

"La coincidencia entre un eclipse al atardecer y el máximo de las Perseidas es particularmente rara", destacó el presidente del Observatorio de París-PSL, Philippe Stée.

Más de 300 clubes de astronomía organizarán actividades en 415 municipios franceses la tarde del 12 de agosto para acompañar al público en la observación del eclipse.