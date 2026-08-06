Hallan cocaína y herramientas para abrir vehículos en control policial en Asunción

Un control preventivo realizado por agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana terminó con la aprehensión de tres personas, la incautación de un automóvil y el hallazgo de cocaína, herramientas presuntamente utilizadas para robos de vehículos y otros objetos de origen a determinar.

El procedimiento se registró alrededor de las 07:00 del miércoles sobre la avenida República Argentina casi Alberto de Souza, en el barrio Los Laureles de Asunción.

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Intentaron evadir el control policial

De acuerdo con el informe policial, una patrulla preventiva observó un automóvil Toyota Ractis azul, chapa BZU814, circulando en actitud sospechosa, con las luces apagadas. Al intentar verificar a sus ocupantes, el conductor trató de alejarse del lugar y, durante la intervención, uno de ellos habría intentado arrojar un objeto desde el habitáculo.

Los intervinientes identificaron al conductor como Wyllian Javier Ramírez Martínez, de 43 años, quien tenía en su poder una caja metálica con siete dosis de una sustancia blanquecina envuelta en bolsitas azules.

El narcotest practicado por agentes especializados confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, por lo que el procedimiento fue comunicado a la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

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Hallaron herramientas y objetos vinculados a robos de vehículos

Además del estupefaciente, los uniformados encontraron en el vehículo una navaja táctica con rompevidrios, destornilladores, llaves, un cuchillo de fabricación casera, focos LED para vehículos, tres teléfonos celulares, 17 cajas de cigarrillos, documentos y varias prendas.

El comisario Víctor Presentado, jefe de la Comisaría 11ª, señaló que también fueron halladas autopartes y herramientas que suelen ser utilizadas para romper ventanillas y sustraer pertenencias del interior de automóviles.

Según explicó, estos elementos hacen presumir que los ocupantes podrían estar vinculados al denominado grupo de “portoneros”, dedicado a cometer hurtos en zonas residenciales mediante la rotura de vidrios de vehículos estacionados.

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Fiscalía dispuso la libertad de los acompañantes

Junto con Ramírez Martínez fueron aprehendidos Héctor Josías Espínola García, de 31 años, y Clara Nimia Morales Milessi, de 34 años, ambos sin antecedentes penales, según el reporte policial.

No obstante, la agente fiscal María Irene Álvarez, de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, dispuso la permanencia del conductor en el marco de la investigación por tenencia de estupefacientes y autorizó la libre circulación de los otros dos ocupantes del vehículo.

El automóvil quedó incautado para las diligencias investigativas.

Policía insiste en investigar posible vínculo con robos

El comisario Presentado sostuvo que, si bien los objetos encontrados son compatibles con herramientas empleadas para cometer robos de vehículos, hasta el momento no existen denuncias concretas que permitan vincular directamente a los sospechosos con hechos punibles específicos.

La investigación continúa para determinar el origen de las autopartes y demás evidencias incautadas, así como establecer si los ocupantes del rodado guardan relación con recientes hurtos registrados en zonas residenciales de Asunción.