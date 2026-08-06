Paraguay ya no cuenta con el rótulo de país más barato de Sudamérica

En la edición de mitad de 2026, Paraguay registró un Índice de Costo de Vida de 31,99 puntos. Esto significa que, bajo la metodología de Numbeo, los bienes y servicios incluidos en la medición representan aproximadamente el 31,99% del nivel de precios de Nueva York.

Aunque Paraguay continúa entre los países menos costosos de Sudamérica, su posición relativa cambió de manera considerable frente a la edición de mitad de 2025. En aquella medición, el país presentaba un índice de 22,82 puntos y ocupaba el último lugar entre los once países incluidos.

Un año después, pasó al puesto 10 entre doce economías y quedó como el tercer país con menor costo de vida de la región, solamente por encima de Ecuador y Bolivia.

El índice paraguayo aumentó 9,17 puntos entre ambas ediciones, equivalente a una variación relativa de 40,18%. Este fue el mayor incremento entre los once países que aparecen tanto en la clasificación de mitad de 2025 como en la de 2026.

La modificación implica que Paraguay perdió parte de la ventaja de precios que mantenía frente a otros países sudamericanos. En 2026, Bolivia presentó el índice más bajo, con 28,74 puntos, seguido de Ecuador, con 31,04. Paraguay quedó apenas 0,95 puntos por encima de Ecuador y 3,25 puntos por encima de Bolivia.

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Al mismo tiempo, la distancia con países de mayor costo de vida se redujo. Perú registró un índice de 32,51 puntos, solo 0,52 puntos por encima de Paraguay, mientras que Brasil presentó 33,08, con una diferencia de 1,09 puntos. Colombia se ubicó en 35,63 puntos, 3,64 puntos por encima del nivel paraguayo.

En la parte superior de la clasificación, Uruguay permaneció como el país más costoso de Sudamérica con un índice de 54,00 puntos. Le siguieron Guyana (52,99), Argentina (4 4,87), Surinam (43,41), Venezuela (38,95) y Chile (38,71).

Pese al aumento registrado, el índice paraguayo se mantuvo 22,01 puntos por debajo del uruguayo. El comportamiento paraguayo también se destacó frente al promedio regional. Entre los once países comparables, el índice medio pasó de 33,83 puntos en la edición de mitad de 2025 a 38,41 puntos en la correspondiente a 2026, exceptuando a Surinam. Esto representó un aumento de 13,53%, considerablemente inferior al 40,18% observado en Paraguay.

Es de mencionar que el Índice de Costo de Vida de Numbeo no mide exclusivamente la evolución interna de los precios, sino la posición relativa del país frente a Nueva York. El resultado también puede verse afectado por las variaciones cambiarias, la actualización de precios en otros países y los cambios en la cantidad y composición de las observaciones utilizadas.

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La denominación “mitad de año” corresponde a una actualización periódica de la base y no representa únicamente la inflación acumulada durante el primer semestre. Numbeo utiliza, principalmente, datos recopilados durante los doce meses anteriores y, en determinados casos, extiende el periodo hasta dieciocho meses cuando existen pocas observaciones y la inflación del país es reducida.

La plataforma combina información aportada por usuarios con datos procedentes de supermercados, empresas de transporte, organismos públicos, publicaciones periodísticas y otros relevamientos. También aplica filtros para detectar valores atípicos y pondera los resultados nacionales de acuerdo con la cantidad de observaciones disponibles en las distintas ciudades.

Por tanto, el índice permite comparar niveles relativos de precios entre países, pero no sustituye al Índice de Precios al Consumidor elaborado por las instituciones estadísticas oficiales.

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El principal resultado para Paraguay es que continúa entre las economías menos costosas de Sudamérica, aunque la brecha que lo separaba de otros países de la región disminuyó de forma significativa entre las ediciones de mitad de 2025 y 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones