Clima
06 de agosto de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: 9 departamentos en alerta por tormentas

El cielo nublado sobre Asunción

Este jueves será otra jornada cálida y lluviosa en Paraguay. Nueve departamentos están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta meteorológica por potenciales “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para 13 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Central, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el este de Presidente Hayes.

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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen mañana, viernes, en la mayor parte del país. El sábado registraría condiciones más estables, aunque aún podría llover en zonas del norte del país.

Viene un notable descenso de la temperatura

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y este jueves se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían hoy entre 17 y 22 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

18 °C

32 °C

San Pedro

18 °C

31 °C

Caacupé

18 °C

29 °C

Villarrica

18 °C

28 °C

Coronel Oviedo

18 °C

30 °C

Caazapá

18 °C

28 °C

Encarnación

18 °C

25 °C

San Juan Bautista

19 °C

28 °C

Paraguarí

18 °C

29 °C

Ciudad del Este

17 °C

25 °C

Asunción

20 °C

30 °C

Pilar

17 °C

29 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

29 °C

Salto del Guairá

17 °C

28 ºC

Pozo Colorado

20 °C

32 °C

Fuerte Olimpo

21 °C

35 °C

Mariscal Estigarribia

22 °C

36 °C

Sin embargo, mañana se registraría un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 13 en la capital. El sábado se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 en Asunción.