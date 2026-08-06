Clima en Paraguay: 9 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta meteorológica por potenciales “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para 13 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Central, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el este de Presidente Hayes.

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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen mañana, viernes, en la mayor parte del país. El sábado registraría condiciones más estables, aunque aún podría llover en zonas del norte del país.

Viene un notable descenso de la temperatura

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y este jueves se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían hoy entre 17 y 22 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 18 °C 32 °C San Pedro 18 °C 31 °C Caacupé 18 °C 29 °C Villarrica 18 °C 28 °C Coronel Oviedo 18 °C 30 °C Caazapá 18 °C 28 °C Encarnación 18 °C 25 °C San Juan Bautista 19 °C 28 °C Paraguarí 18 °C 29 °C Ciudad del Este 17 °C 25 °C Asunción 20 °C 30 °C Pilar 17 °C 29 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 29 °C Salto del Guairá 17 °C 28 ºC Pozo Colorado 20 °C 32 °C Fuerte Olimpo 21 °C 35 °C Mariscal Estigarribia 22 °C 36 °C

Sin embargo, mañana se registraría un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 13 en la capital. El sábado se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 en Asunción.