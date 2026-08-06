Clima en Paraguay: 9 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 5:00 de hoy está activa una alerta meteorológica por potenciales “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para 13 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Central, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el este de Presidente Hayes.
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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen mañana, viernes, en la mayor parte del país. El sábado registraría condiciones más estables, aunque aún podría llover en zonas del norte del país.
Viene un notable descenso de la temperatura
El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y este jueves se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían hoy entre 17 y 22 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
18 °C
32 °C
San Pedro
18 °C
31 °C
Caacupé
18 °C
29 °C
Villarrica
18 °C
28 °C
Coronel Oviedo
18 °C
30 °C
Caazapá
18 °C
28 °C
Encarnación
18 °C
25 °C
San Juan Bautista
19 °C
28 °C
Paraguarí
18 °C
29 °C
Ciudad del Este
17 °C
25 °C
Asunción
20 °C
30 °C
Pilar
17 °C
29 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
29 °C
Salto del Guairá
17 °C
28 ºC
Pozo Colorado
20 °C
32 °C
Fuerte Olimpo
21 °C
35 °C
Mariscal Estigarribia
22 °C
36 °C
Sin embargo, mañana se registraría un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 13 en la capital. El sábado se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 en Asunción.