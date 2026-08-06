Detienen a exfuncionario de la ANDE acusado de estafar a usuarios

Según explicó el comisario Juan Pereira, el hombre, identificado cómo Marcos Manuel Argüello Agüero, simulaba procesar el pago de las facturas de la ANDE, pero en lugar de ingresar el dinero al sistema OPEN de la estatal, transfería los fondos a una cuenta particular y entregaba comprobantes apócrifos a los clientes de buena fe.

A través de esta maniobra, se calcula que el detenido logró defraudar por un monto aproximado de 120.000.000 de guaraníes, afectando a ocho víctimas e incluso a la Junta de Saneamiento de Ñemby. Debido al no procesamiento de sus pagos reales, los afectados terminaban sufriendo la desconexión del servicio de energía eléctrica por supuesta morosidad.

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Antecedentes y prófugo de la Justicia

El esquema fraudulento comenzó a operar cuando Argüello Agüero aún formaba parte de la institución. Tras detectar las irregularidades, la ANDE procedió a su desvinculación e interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

La causa penal se inició en 2015 y llegó a la etapa de juicio oral y público, culminando con una condena a pena privativa de libertad que quedó firme en 2017. Sin embargo, Argüello Agüero se dio a la fuga y se mantuvo en la clandestinidad con una orden de captura vigente, periodo durante el cual continuó ejecutando las estafas.

Interceptado en la vía pública

La detención se concretó en el barrio Pinozá de Asunción, sobre la avenida Fernando de la Mora casi Bruno Guggiari. Agentes policiales interceptaron el automóvil en el que se desplazaba mediante un operativo montado bajo la fachada de un control preventivo de rutina.

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El aprehendido no opuso resistencia al momento de ser interceptado y fue trasladado a la dependencia policial. Respecto al vehículo en el que circulaba, se constató que pertenecía a un tercero; al no contar con reporte de robo, el rodado será devuelto a su propietario.

La Policía sospecha que más personas integran este sistema de estafas.