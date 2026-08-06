Científicos demuestran la existencia de un elemento compuesto íntegramente por gluones

El hallazgo fue presentado durante la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías (ICHEP), celebrada en Brasil, por la colaboración internacional que opera el detector Espectrómetro de Pekín III (BESIII), instalado en el Colisionador Electrón-Positrón de Pekín (BEPCII), reportó este jueves la cadena estatal china CCTV.

Los gluones son las partículas que transmiten la fuerza nuclear fuerte, responsable de mantener unidos los quarks que forman protones y neutrones.

A diferencia de los fotones, que no interactúan entre sí, los gluones pueden atraerse mutuamente, una propiedad que llevó a los físicos a predecir hace décadas la existencia de partículas compuestas únicamente por ellos, conocidas como bolas de gluones.

El trabajo se centra en la partícula X(2370), detectada por primera vez por BESIII en 2011 como candidata a bola de gluones.

Tras quince años de investigaciones y el análisis de una muestra de 10.000 millones de desintegraciones de la partícula J/psi, una partícula subatómica utilizada habitualmente en experimentos de física de altas energías, los investigadores confirmaron sucesivamente que la masa y los números cuánticos de X(2370) coincidían con las predicciones teóricas.

También demostraron que posee la denominada propiedad de "singlete de sabor", una característica que distingue a las partículas cuya composición no está dominada por un tipo concreto de quark y que constituye una de las principales señales esperadas en una bola de gluones.

Según los investigadores, ese conjunto de resultados constituye una cadena de evidencia experimental que apunta a que el componente principal de X(2370) es una bola de gluones, uno de los últimos estados de la materia predichos por la cromodinámica cuántica cuya existencia seguía sin confirmarse experimentalmente.

La colaboración BESIII reúne a unos 700 científicos de aproximadamente 96 instituciones de 15 países y desarrolla sus investigaciones en el Colisionador Electrón-Positrón de Pekín, uno de los principales laboratorios dedicados al estudio de la interacción fuerte y de la física de hadrones.

El resultado deberá publicarse ahora en una revista científica con revisión por pares, un paso habitual para su validación por la comunidad científica internacional.