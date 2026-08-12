El eclipse del siglo XXI: redes sociales, 'haters', 'streaming' y realidad aumentada

"Aún estoy sobrecogida, sin palabras. Es algo único". "El minuto más bonito de mi vida. Impresionante". "Se me ha puesto la piel de gallina. Reconozco que ha sido una experiencia única". Son solo algunos de los comentarios que usuarios de las redes sociales posteaban en el momento en el que la Luna se interponía entre el Sol y la Tierra.

Este hito para la historia de la astronomía española ha copado la conversación en redes desde primera hora, con la etiqueta #eclipse como tendencia número uno en X, señal de que la población estaba ansiosa por tan señalado momento.

Unas horas antes del fenómeno la inquietud se trasladaba a las carreteras españolas y ya se comenzaban a ver atascos en las principales vías hacia las zonas pertenecientes a la franja de totalidad del eclipse.

"Parece que los atascos de salida de Barcelona y Madrid van a eclipsar el eclipse para muchos", ironizaba un usuario en una publicación en X acompañada de varias imágenes de carreteras atascadas.

El nerviosismo se hizo también patente cuando otra palabra comenzó a ganar protagonismo en X: Nubes.

En Asturias (norte de España), la tarde comenzaba a nublarse y muchas personas allí presentes se lamentaban por redes, aunque ello no evitó que desde allí se observaran de igual manera imágenes insólitas.

Durante gran parte del día otro de los nombres propios que triunfó en redes fue el de Yebes, el municipio de Guadalajara (centro de España) cuyo observatorio fue elegido por el Gobierno español para realizar la cobertura oficial del evento, y no tardó en ser tendencia.

Allí se colocaron cámaras especiales para poder emitir en directo -o 'streaming'- el fenómeno para todo aquel que lo quisiera ver, dentro y fuera de España.

La NASA tampoco se perdió este hito histórico y trasladó todos sus medios a un pequeño pueblo de Burgos (centro-norte de España) prácticamente deshabitado: Villalibado.

Mediante una extensa cobertura en la que también han conectado con otros puntos del mundo en los que el eclipse total era visible, como Islandia y Groenlandia, la agencia espacial llegó a reunir más de dos millones de personas disfrutando del fenómeno en directo.

Más allá de las retransmisiones, este eclipse solar total que ha colocado a España en el centro del panorama astronómico ha movilizado a millones de ciudadanos desde hace semanas.

Una de las principales preocupaciones era la de dónde disfrutar de tan destacado acontecimiento, ya que, al producirse al atardecer, el sol estaría en plena fase de ocultamiento.

Para que todo el mundo tuviera claro si el lugar elegido era el correcto y con visibilidad suficiente, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lanzó una aplicación en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

La herramienta se basaba en un visor web mediante realidad aumentada en el que, a través de su cámara, el usuario mostraba el lugar en el que pretendía ver el eclipse y la aplicación validaba la línea de visión.

Pero si en las últimas semanas no han faltado los amantes de los eclipses, tampoco lo han hecho los 'haters'. El motivo: el exceso de información que algunos usuarios consideran que ha habido y que ha hecho que muchos de ellos se hayan negado incluso a disfrutar del eclipse, en una suerte de 'huelga astronómica'.

"Yo quería ver el eclipse, pero cuando te machacan durante semanas llega un momento en que desconectas y se quitan las ganas", rezaba una usuaria en un vídeo publicado en Instagram.

Por suerte, los negacionistas y saturados de información de eclipses han sido los menos y la gran mayoría de españoles han colmado este jueves miradores, azoteas, parques, plazas y balcones para disfrutar del momento junto a amigos, familiares, parejas o en solitario.

Un evento histórico e inédito en España desde hace más de un siglo que, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, ha dejado momentos curiosos, preciosos e inigualables que quedarán para siempre en la retina y en la huella digital.