Fútbol Internacional
12 de agosto de 2026 a la - 09:05

A qué hora juega Palmeiras vs. Cerro Porteño y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores 2026

Pablo Vegetti de Cerro celebra un gol en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño este miércoles, en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo, Brasil.
Pablo Vegetti de Cerro celebra un gol en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Cerro Porteño este miércoles, en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo, Brasil. Sebastiao Moreira

Cerro Porteño enfrenta a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora del partido y en qué canal ver.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa hoy la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan enfrenta a Palmeiras en Brasil: el partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.