Fatal accidente: Sanabria Vierci fue sobreseído definitivamente de la causa

Eugenio Sanabria Vierci protagonizó el 10 de noviembre del 2024 un accidente en la ruta Luque - San Bernardino y en el hecho cuatro personas perdieron la vida. Ahora se dio a conocer que el juez Augusto Acuña homologó los acuerdos de reparación que Sanabria Vierci tuvo con las víctimas y sus representantes.

Con lo resuelto por el magistrado, se extinguió la acción penal y también se sobreseyó definitivamente al empresario, por lo que también se levantó la medida de arresto domiciliario. La Fiscalía se había ratificado en la acusación por homicidio culposo, pero luego se allanó al pedido de la defensa.

A raíz del choque, tres ocupantes de uno de los vehículos involucrados perdieron la vida: Osvaldo Darío Jacquet Valdez, Kristin María Blumenröther y Philipe Jacquet. Una hija de la pareja sobrevivió.

Como parte del accidente también perdió la vida Nancy Angeluz Chena Vallejos, quien iba en otro vehículo que resultó afectado.

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“Hermano mío, te fallé”

Tras el conocimiento público del sobreseimiento, Nancy Jacquet, hermana de Osvaldo Darío, se pronunció en redes sociales y cuestionó que Sanabria Vierci “queda libre después de matar a cuatro personas”.

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“Hoy llegan a un acuerdo con quienes tienen la custodia de mi sobrina, obviamente por eso sacaron a mi padre del proceso, porque la familia Jacquet jamás negociaría con la vida de sus muertos”, escribió.

También asegura que su conciencia y la de su familia se encuentra en “paz” ante la lucha que hicieron, desde lo “posible e imposible” para exigir o incluso “implorar” justicia.

“Te amo, hermano mío, te fallé. No pude cumplirte y eso me duele en el alma. Un día vas a pagar, maldito asesino Eugenio Sanabria. ¡Jamás en vida sentí tanta impotencia! ¡No hay forma en que pueda aceptar esta injusticia! ¡Queda impune la muerte de mi familia! La vida NO se negocia! ¡Sin justicia no hay paz! La razón me decía que esto era lo que iba a ocurrir, pero mi corazón en el fondo tenía una pequeña esperanza de Justicia, esperanza que hoy termina", concluyó.

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