Clima
12 de agosto de 2026 a la - 15:01

Los 11 departamentos que estarán en zona de tormentas hasta el viernes

Gif tormenta eléctrica.
Imagen ilustrativa: tormenta eléctrica.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un boletín especial por un sistema de tormentas que se registraría en el país desde mañana, jueves. De momento hay 11 departamentos afectados.

Por ABC Color

Según la DMH, para mañana, jueves 13 de agosto, se espera el inicio de un sistema de tormentas que se extenderá hasta pasado mañana, viernes 14.

Conforme al boletín especial, se esperan acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, ráfagas de viento en torno a los 70 km/h y también la ocasional caída de granizos.

El aviso afecta a 11 departamentos del país y se espera que las mencionadas condiciones de tiempo comiencen a presentarse durante la mañana en Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Cordillera, Caazapá, Guairá, Itapúa y Caaguazú.

El boletín especial completo

En el boletín se detalla cuáles son los 11 departamentos afectados y específicamente hasta cuándo se registrarían los fenómenos en:

  1. Ñeembucú
  2. Misiones
  3. Paraguarí
  4. Cordillera
  5. Caazapá
  6. Guairá
  7. Itapúa
  8. Caaguazú
  9. San Pedro
  10. Alto Paraná
  11. Canindeyú
Boletín meteorológico del Gobierno con mapa que muestra zonas afectadas por tormentas, sin personas visibles.
Boletín meteorológico especial emitido por la DMH.

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