Buscado en Paraguay por narcotráfico vivía rodeado de lujos en Foz de Yguazú

El procedimiento estuvo a cargo de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado en Paraná (FICCO/PR), con apoyo del Batallón de Policía de Frontera (BPFron) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Militar de Paraná (DINT).
El operativo incluyó el cumplimiento de una orden de detención y allanamientos en inmuebles vinculados al sospechoso, cuya identidad no fue divulgada por los intervinientes, quien se encontraba prófugo y era buscado internacionalmente tras el hallazgo de un laboratorio clandestino hace algunos meses en Ciudad del Este.
Investigado en Paraguay
Según datos, el detenido es investigado en Paraguay por su presunta participación en una estructura de tráfico y manipulación de drogas sintéticas, en un laboratorio clandestino allanado en Ciudad del Este.
Tras la difusión Roja de Interpol, localizaron al hombre en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, donde llevaba una vida rodeada de lujos. Durante los allanamientos fueron incautados dos vehículos de alta gama, relojes Rolex y piedras preciosas que serían esmeraldas.
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Tras su detención, el sospechoso y los elementos incautados fueron trasladados a la oficina de la Policía Federal de Foz de Yguazú.