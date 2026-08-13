Instagram cambia el logo de su nombre después de una década

"El 'wordmark' ('logo del nombre') arriba de la 'app' no ha cambiado en diez años, así que era hora de refrescarlo. Más limpio y moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el arte que siempre lo hicieron Instagram", dijo Mosseri en su cuenta de la plataforma.

El ejecutivo no hizo referencia al logo de la aplicación en sí, el famoso cuadrado con el objetivo de una cámara sobre un fondo degradado en colores morado y naranja, y que acompañaba a la anterior identidad gráfica de su nombre.

Mosseri también compartió el nuevo logo del nombre en la red social Threads, integrada en Instagram, añadiendo que quería conocer las "opiniones polémicas" de los usuarios, muchos de los cuales se burlaban de la tipografía.

"¿Soy solo yo o se lee Instagzam?", decía un usuario, señalando la similitud entre la letra r y una z, mientras que otros leían "Instaguam" o "Instagzam". Otros parecían contentos o nostálgicos, comentando que era "el fin de una era".