Fotos inéditas y la verdadera razón por la que Asunción le dio la espalda al río

Asunción no le dio la espalda al río Paraguay por desinterés paisajístico, sino por una necesidad de supervivencia frente a amenazas vigentes desde la colonia. Esta es la tesis del arquitecto e historiador Jorge Rubiani, quien traza una radiografía descarnada de la capital de Paraguay, atrapada en su propio diseño.

Lea más: Feriado del 15 de agosto: ¿se traslada o no?

El experto emprende un recorrido por los momentos históricos que explican por qué Asunción está asfixiada por el tráfico y castigada por la falta de planificación, lo que hizo que la ciudad perdiera el 95% de su legado patrimonial y que hoy camine rumbo al colapso.

Un viaje imaginario por la Asunción de principios del siglo XX

Este 15 de agosto, Asunción cumple 489 años de fundación. Te invitamos a un paseo imaginario, acompañado de registros visuales de principios del siglo XX, una ciudad muy distinta a la que hoy conocemos, aunque con problemas que, lastimosamente, parecen no habernos dejado nunca.

Previous Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Next

Aquella capital, que se caracterizaba por edificios de menor escala, recibía a sus visitantes con el vapor de los barcos que llegaban a su puerto, con el repiquetear metálico de las ruedas del viejo tranvía que rodeaba una Plaza Uruguaya hasta alcanzar el bullicioso Mercado Guasú, ubicado en la esquina de Palma e Independencia Nacional.

Lea más: Festejos del 15 de agosto: conozca el calendario de actividades por el aniversario de Asunción

Atrás quedaron edificios antiguos y vestigios coloniales que habían resistido a la debacle de la Triple Alianza. Desde las antiguas iglesias de San Roque o La Encarnación, que cambiaron drásticamente, hasta reliquias que hoy ya no existen, como la antigua casa de los Gobernadores o espacios públicos como el paseo costanero y la plaza de la Independencia que rodeaba al Cabildo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asunción no es un simple conjunto de cemento y suelo pavimentado, sino un cuerpo viviente dotado de pulso, caracteres y expresiones propias. Cuando este organismo sufre impactos profundos, el malestar se traslada al rostro y al estado mental de sus habitantes.

Previous Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Next

Para el arquitecto e historiador Jorge Rubiani, “hoy Asunción es un colapso absoluto; la negación de todo lo que una ciudad puede implementar para vivir, para mantenerse”. Las autoridades municipales, agrega, optaron sistemáticamente por ignorar las señales de alarma. “Hoy han cambiado tantas cosas que la ciudad no tuvo tiempo de asimilar sus propios vaivenes para entender qué caminos tomar”, agrega el experto.

El falso mito de la espalda al río: Una historia de defensas y cuarteles

Para Rubiani, uno de los grandes equívocos en el análisis colectivo es asegurar que Asunción le dio la espalda de forma caprichosa al río Paraguay. Rubiani desmonta este mito al afirmar: “Asunción se defendió del río, alejándose, porque todos los inconvenientes que antes tuvimos, las invasiones desde la colonia y los ‘indios hostiles del Chaco’ o las crecidas, venían desde allí”.

Como parte de esa estrategia de contención, Rubiani cuenta que “para defenderse, la ciudad se llenó de instalaciones militares en la costa, sin dejar posibilidad alguna de que la población civil tuviera una conexión o acceso directo al río”. Frente a esta realidad, el desarrollo urbano optó por expandirse hacia las tierras más planas del Este y del Sur.

Lea más: Asunción es la ciudad que más gente “expulsa”, según el INE

El experto resalta que la cuestión hubiera sido distinta “si hubiese habido vida al otro lado del río, posibilidades de comunicación”. Sin embargo, “el Chaco fue un territorio aislado desde la colonia”. Explica que, incluso, “para venir desde el Perú, que era nuestro centro metropolitano (...) teníamos que bajar por el altiplano hasta las provincias argentinas, para, a través del Paraná, subir al río Paraguay”.

Rubiani agrega que, paradójicamente, sectores de alto valor paisajístico y ambiental como el histórico barrio Obrero fueron desdeñados por nomenclaturas elitistas del pasado. Al recibir denominaciones asociadas a sectores populares, las élites con pretensiones de linaje evitaron invertir allí, despreciando el mejor territorio urbano de Asunción.

Las crecidas y los condicionantes históricos de la costa

Las crecidas naturales del río Paraguay fueron también una limitante para un mejor relacionamiento de Asunción con su costa. Imágenes del archivo del historiador muestran, por ejemplo, el impacto de la crecida de 1905, una de las más importantes del siglo pasado. Estas condiciones también contribuyen a entender cómo el desarrollo urbano de la ciudad se orientó naturalmente hacia las zonas alejadas de la costa en la periferia del Centro.

Lea más: Centro Histórico de Asunción: origen, identidad y oportunidad

Rubiani también menciona que otros factores, como la servidumbre de sirga, una antigua norma que prohibía habitar a menos de 50 metros de la costa para facilitar la navegación a vela, contribuyeron a que los márgenes del río fueran inicialmente zonas de tránsito y luego de ocupación informal, en lugar de ser espacios integrados a la ciudad.

Previous Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Next

Al estar prohibido construir edificios sólidos en esa franja costera, la ciudad “formal” se retiró hacia las zonas más altas, dejando un espacio intermedio desocupado. Con el tiempo, ese espacio restringido que no podía ser urbanizado legalmente fue ocupado por asentamientos informales y poblaciones vulnerables, lo que creó otra barrera social y física entre el casco histórico y la ribera.

El laberinto vial: Un esquema urbano atrapado en su propio embudo

El historiador identifica como uno de los principales problemas de la capital el esquema de circulación, heredado de antiguos caminos reales que persisten inalterables hasta el día de hoy. Ejes vitales como Artigas, Mariscal López, Eusebio Ayala y Fernando de la Mora operan como canales aislados que carecen de conectividad transversal interna, remarca.

“Asunción no se atraviesa. A Asunción se llega y se retorna desde donde se vino. Eso duplica la intensidad del tráfico, obviamente. Y, a partir de esa característica, no se ha planificado absolutamente nada para, por lo menos, atenuar el impacto negativo que eso significa”, señala el experto.

Lea más: Se inicia construcción del monumento a la Virgen de la Asunción en zona fundacional de la capital

“Las ciudades empiezan a complicarse cuando su centro geométrico se desplaza muy lejos de su centro vital. Antes el centro geométrico de Asunción estaba donde estaba el centro vital, el microcentro. Hoy, su centro vital está más allá de la Recoleta y eso genera un grave problema de circulación que no se ha resuelto nunca”, agrega.

El colapso del transporte público masivo ha profundizado la catástrofe vial mediante la destrucción sistemática de alternativas históricas. “Hemos destruido todo lo que teníamos para cambiarlo por nada: destruimos el tren, destruimos el tranvía, por los intereses de los mal llamados transportistas”, agrega el historiador.

La magnitud de la crisis y el colapso del transporte

Rubiani agrega que, para “dimensionar la magnitud de esta catástrofe urbana”, basta con ir entre las 5 y las 6 de la mañana a “todos los accesos de la ciudad y observar la maraña de luces que vienen a la ciudad, es una cosa impresionante”. Al respecto, el experto advierte: “Una población sometida a ese calvario todos los días, lógicamente, tiene que acumular una dosis importante de histeria, de agresividad y de rebelión ante la formalidad oficial”.

Lea más: Asunción: Mapa de los “spots” para Instagram y el abandono de su casco histórico

Critica los intentos por parchar esta realidad con soluciones improvisadas, como bicisendas trazadas sin planificación. “Asunción no es un territorio adecuado para las bicicletas, definitivamente. Primero por el desnivel de las calles, y en segundo lugar porque tenemos el aire más viciado del continente”, cuestiona Rubiani.

“Si queremos desmantelar el sistema vigente, en primer lugar tendríamos que alentar el uso de las veredas; para lo cual las veredas tienen que estar desprovistas de interferencias”, agrega el experto.

La demolición sistemática de la memoria y el patrimonio arquitectónico

Según Rubiani, los procesos de degradación urbana se aceleraron notablemente desde las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, impulsados por la abundancia económica transitoria del periodo de Itaipú. Ese flujo de efectivo incentivó a propietarios tradicionales a vender y demoler casonas emblemáticas para dar paso a negocios inmobiliarios desregulados.

El resultado de esta falta de control municipal es la destrucción masiva del patrimonio: Asunción ha perdido aproximadamente el 95% de su arquitectura colonial e histórica. Joyas como la mitad de la Casa de la Independencia, la antigua Casa de los Gobernadores y el viejo Mercado Guasú sucumbieron bajo el falso estandarte de la modernidad.

Lea más: Mercado 4: yuyeras rechazan mudanza del histórico Paseo y temen desalojo

Esta fiebre constructiva en altura, lejos de simbolizar progreso, encarna la manifestación formal del descontrol. Rubiani es categórico al sentenciar que “los edificios en altura son una manifestación de decadencia urbana y de descontrol; y el descontrol quiere decir que el gobierno municipal no cumple su función o no existe directamente”.

Previous Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Gentileza Next

Como consecuencia directa de este abandono y de la asfixia económica, la ciudad se ha ido vaciando de sus habitantes tradicionales. Cuadras enteras exhiben hoy casonas en total estado de ruina, acelerando un proceso de expulsión masiva hacia ciudades dormitorio del departamento Central.

Extranjeros en propia tierra: El impacto social y humano de la crisis urbana

El arquitecto señala además que la desvalorización de los espacios públicos y de la arquitectura guarda un correlato directo con la degradación del poder simbólico institucional. Cuando la gestión deja de ser eficiente, se disuelve el orden y se abre paso a la arbitrariedad generalizada.

En este escenario, Rubiani rescata paralelismos sociológicos profundos, señalando que muchas veces actuamos como “extranjeros en nuestra propia tierra”, reflejando una intolerancia cultural y una pérdida de referentes comunitarios que debían ser el pilar de nuestra convivencia.

Lea más: Video: Asunción y su olvido por el patrimonio histórico

Salvar lo poco que queda de Asunción exige frenar la especulación ciega, recuperar la planificación técnica y revalorizar los símbolos que nos dotan de identidad. De lo contrario, este cuerpo viviente seguirá desmoronándose lentamente entre el asfalto, el esmog y el olvido institucional.

Galería de Asunción, antes y después