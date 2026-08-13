Fútbol Internacional
13 de agosto de 2026 a la - 08:57

A qué hora juega Vasco vs. Olimpia y en qué canal ver hoy en vivo por la Copa Sudamericana 2026

Los jugadores de Vasco y Olimpia salen al campo de juego para disputar un partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Sao Januario, en Río de Janeiro, Brasil.
Los jugadores de Vasco y Olimpia salen al campo de juego para disputar un partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Sao Januario, en Río de Janeiro, Brasil. Antonio Lacerda

Olimpia enfrenta a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y dónde ver en vivo hoy.

Por ABC Color

Olimpia disputa la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta nuevamente a Vasco da Gama: el partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Sao Januario de Río de Janeiro. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Vasco vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

Vasco vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Vasco vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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