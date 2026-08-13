Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas “fuertes” en 5 departamentos

Poco antes de las 6:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante la posibilidad de que se produzcan “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana en varias zonas de la Región Oriental.

“Celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la madrugada y primeras horas de la mañana de hoy”, reza el anuncio.

Se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en cinco departamentos del sur y sureste del país: Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Ñeembucú.

Lluvias y tormentas en todo el país

El pronóstico meteorológico para hoy anuncia también lluvias y tormentas en la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a la capital, Asunción.

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Si bien mañana, viernes, ya no se esperan tormentas, aún se producirían lluvias en gran parte del país, incluyendo a la capital. Las condiciones del tiempo mejorarían el sábado, aunque las precipitaciones persistirían en el este del país.