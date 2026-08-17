Nvidia financiará con 105.000 millones centro de datos para OpenAI en Ohio

En un comunicado, Nvidia dijo que ha "asegurado capacidad de terreno, energía y estructura del edificio mediante una alianza con SB Energy en el campus tecnológico PORTS-Pike" para "albergar capacidad de cómputo" de la empresa, y consideró el movimiento clave para la "siguiente revolución industrial".

En una notificación a la Comisión de Mercado y Valores (SEC, por su sigla en inglés), Nvidia especificó que sus obligaciones ascienden a 105.000 millones de dólares, sujetas a que SB Energy cumpla las condiciones de tener "listo para su servicio" el centro de datos a partir de 2028.

SB Energy construirá, poseerá y operará el centro de datos bajo un contrato de arrendamiento de 20 años con OpenAI, que es el cliente, especifica.

"Estamos asegurando infraestructura de larga vida útil para la computación de Nvidia, de modo que OpenAI pueda desplegar las fábricas de IA más productivas, que podrán actualizarse repetidamente con cada nueva generación para ofrecer más inteligencia y una mejor rentabilidad", dijo en la nota el fundador y máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

"La fábrica de IA" utilizará la plataforma integral DSX de Nvidia, incluidos GPU, CPU y redes, y su despliegue inicial está diseñado para respaldar 4,25 gigavatios de capacidad informática, pero la fabricante de chips tiene la "opción" de ampliarla, recoge el texto.

El objetivo, señaló, es dar "resiliencia a toda la pila tecnológica", lo que incluye instalaciones, hardware y software, para reducir la sobrecarga y acelerar la creación de tokens "para la próxima generación de fábricas de IA".

El codirector ejecutivo de SB Energy, Rich Hossfeld, señaló que la empresa, junto a Softbank, OpenAI y Nvidia, está construyendo infraestructura clave a una "escala sin precedentes" mientras impacta positivamente en la comunidad de Ohio, a la que ha prometido trabajos bien remunerados e inversiones.

Además, Nvidia amplió su inversión en SB Energy en 1.500 millones de dólares. La empresa ha recibido fondos de Softbank y OpenAI.

El centro de datos está siendo construido en una zona que abarca terreno privado y federal, y en él colaboran también el Departamento de Energía, el Departamento de Comercio y la empresa de servicios eléctricos AEP Ohio.