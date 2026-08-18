Alemania inaugura un nuevo centro de tecnología de drones

"Somos objetivo de ataques híbridos a diario. Atacan a alemania porque somos la pieza central en medio de Europa", declaró durante la ceremonia de apertura del centro, adscrito al Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en Cochstedt (este).

"Quien apunta a Alemania, le acierta a toda Europa. Ése es el objetivo del espionaje, el sabotaje, la desestabilización, las operaciones de influencia y desestabilización", enfatizó Dobrindt, que no aludió directamente a Rusia pero sí a supuestas "operaciones encubiertas de potencias extranjeras".

El ministro conservador subrayó la importancia de invertir en investigación para no quedarse rezagados en la carrera armamentística, en especial después de que este mes se hallara en el aeropuerto de Leipzig (este) un dron provisto de una carga explosiva, en lo que las autoridades investigan como un intento de atentado.

La "pérfida idea" tras esta acción -sobre cuya autoría no ofreció conjeturas- es lograr "doblegarnos política y socialmente" y erosionar la confianza en el Estado, aseguró.

Dobrindt también recordó que para hacer frente a esta situación fue creada el año pasado una unidad de defensa antidrones en el seno de la Policía Federal, la cual ahora va a ser "fortalecida", según dijo.

En Cochstedt el DLR cuenta ya con el Centro Nacional de Ensayo de Sistemas Aéreos no Tripulados, inaugurado en 2021.