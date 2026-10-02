Paraguay enfrenta Colombia en Nueva Jersey en su segundo “test match”

Este viernes 2 de octubre, a las 21:00, el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey será el escenario de un choque, en el que la selección paraguaya saltará a la cancha para disputar su segundo test bajo la conducción técnica de Gustavo Alfaro. El combinado nacional llega a esta cita con buenas sensaciones tras el estreno auspicioso de esta etapa, donde se impuso por 2-0 frente a Bolivia con una actuación estelar de Miguel Almirón, autor de los dos tantos de la victoria.

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El desafío de reescribir el historial amistoso

A lo largo de la historia, paraguayos y colombianos se han medido en 11 ocasiones en partidos de preparación (entre 1957 y 2022). El dominio recae en el combinado cafetero con 7 victorias, contra 2 triunfos de la Albirroja y 2 empates. La última alegría paraguaya en un amistoso ante Colombia data del 24 de junio de 1999, cuando se impuso por 2-1 en el estadio Defensores del Chaco, con los tantos de Hugo Marcelo Ovelar y Celso Ayala de penal, mientras Víctor Bonilla había puesto el empate transitorio para los colombianos.

Desde entonces, el triunfo en esta categoría esquiva a los guaraníes. El choque más reciente en condición de preparación se remonta al 19 de noviembre de 2022, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, con victoria cafetera por 2-0, on las anotaciones de Davinson Sánchez y Radamel Falcao García ante la Albirroja comandada por Guillermo Barros Schelotto. Al ampliar el panorama a todo tipo de competencias —incluyendo Eliminatorias y torneos oficiales—, la cifra total asciende a 51 enfrentamientos, con 18 festejos paraguayos, 10 empates y 23 caídas).

Para este encuentro de prueba ante el combinado que dirige Néstor Lorenzo, el seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro saltaría al terreno de juego con el siguiente equipo: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Equipo arbitral para el segundo test albirrojo

Las acciones en el césped de Nueva Jersey estarán comandadas por una terna internacional: el canadiense Pierre-Luc Lauzière será el árbitro principal, acompañado por los estadounidenses Jose Da Silva y Jeremy Kieso como asistentes 1 y 2, respectivamente, mientras que el costarricense Ricardo Montero actuará como cuarto árbitro.