Intendentes buscan el rekutu tras duplicar o triplicar su patrimonio

Los candidatos que buscan ser reelectos tuvieron que presentar sus declaraciones juradas actualizadas al dejar el cargo. Según consta en el portal de la Contraloría General de la República (CGR), 63 realizaron la presentación dentro del plazo de 15 días, 16 lo hicieron después y 32 aún no lo hacen. La institución ya abrió un sumario contra ellos.

ABC Color logró descargar todos los archivos del portal de la Contraloría y analizar los patrimonios netos, comparándolos con las declaraciones que hicieron al asumir. Cinco candidatos reportaron aumentos patrimoniales de entre el 37% y el 365% entre el 2021 y el 2026. Los demás exintendentes que buscan la reelección presentan aumentos que no llegan al 10%.

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Felipito Salomón

El primero de la lista es el hijo del exsenador Óscar “Cachito” Salomón, Felipe Sebastián Salomón Casoa. El ahora exjefe comunal de San Lorenzo busca continuar con su mandato.

Su patrimonio neto de G. 3.221 millones (2021), escaló a casi G. 15.00 millones al dejar el mandato. Es decir, el crecimiento es del 365%, más del triple.

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No obstante, Felipito tiene más declaraciones ante la CGR. La primera data del 2018, cuando asumió como Ministro de la Juventud. En ese entonces, ya registró un patrimonio neto de G. 13.305 millones, pero en el 2021, informó que tenía menos recursos.

Llamativamente, ese año “desapareció” de entre sus bienes una granja ubicada en el distrito Unión (San Pedro). Según su DD.JJ. de 2018, esa propiedad fue adquirida en el 2015, tenía un valor de G. 6.930 millones y una extensión de 8.139 m2. Esa propiedad ya no fue declarada en las siguientes DD.JJ. y tampoco se consignó el ingreso de activos por su venta.

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En ese mismo contexto, en el 2018, Salomón indicó que tenía acciones en las empresas Bamberg SA y Campo W SA, por un total de G. 6.375 millones.

Para el 2021, el valor de esas acciones ya era de solo G. 3.130 millones: G. 2.380 millones Bamberg y G. 750 millones Campo W.

En el reporte del 2026, Salomón informó que vendió Bamberg SA pero el monto total percibido no está muy claro. Si bien en el apartado de “ingresos anuales”, indicó que recibió G. 9.182 millones por la venta de acciones, también consignó que pudo depositar G. 9.000 millones en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) y, paralelamente, en cuentas a cobrar indicó que tiene siete cuotas pendientes de G. 5.000 millones. Esta firma está vinculada a la administración de moteles.

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Candidatos del interior

El segundo intendente en la lista de los que más crecieron es Hugo Alberto Franco Martínez (ANR), de Tembiaporã (Caaguazú). Al asumir el cargo, su patrimonio neto era de G. 10.085 millones y dejó la jefatura municipal con G. 29.501 millones (192% más).

Según sus declaraciones, sus bienes mayoritarios proceden del rubro ganadero, pues posee acciones en la “Agroganadera San José Obrero S.A.”, docenas de maquinarias, plantaciones de bananas en varias localidades y una veintena de propiedades. Su mayor crecimiento se observa en cuentas a cobrar por la exportación de banana y en la mayor valorización de sus activos en la mencionada empresa.

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Único liberal

El único liberal con un importante crecimiento patrimonial es Santiago Javier Aguilera, de San Antonio. En el 2021, presentó su primera DD.JJ. e informó un patrimonio neto de G. 4.833 millones. Para el 2026 la cifra total ya fue de G. 8.386 millones (73% más).

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No obstante, cabe mencionar que en el 2024 presentó una rectificación y lo subió a G. 5.007 millones, cifra que se mantuvo en su “presentación anual” de enero del 2025. Si tomamos esa cifra “corregida”, el aumento es del 67%.

Una “donación”

El cuarto de la lista es el colorado Pedro Elio Villagra Esteche (Edelira, Itapúa), quien en el 2021 informó un patrimonio neto de G. 4.271 millones y en el 2026 subió a G. 6.966 millones, es decir, 63% más. Según sus DD.JJ., se dedica mayoritariamente a la plantación de la yerba mate y posee acciones en la empresa “Cerámica Villagra”.

La variación más importante se observa en los inmuebles, pues compró una propiedad y, además, registró una “donación en condominio” de un terreno de 360.000 m2 y un valor de G. 1.800 millones.

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El último de la lista es Euclides Adelio de Godois Pinto (ANR), de Bella Vista. En el 2021, declaró un patrimonio neto de G. 34.389 millones. La cifra trepó a G. 47.020 millones (37% más) en el 2026. En el 2018, como concejal de Bella Vista, informó ya un patrimonio de G. 54.616 millones, pero sus bienes bajaron a G. 31.576 millones en el 2020, cuando presentó una “corrección”. Al dejar ese cargo indicó que tenía un patrimonio de G. 34.389 millones.

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