Google compra por 10 millones de dólares los datos de la quebrada aerolínea Spirit

El paquete adquirido incluye alrededor de 100 millones de correos electrónicos, 500 millones de mensajes de Microsoft Teams y 30 millones de líneas de código, además de modelos de precios, historiales de vuelos, calendarios de tripulaciones, bases de datos financieras y flujos de trabajo de atención al cliente, de acuerdo con esos documentos.

Quedan fuera los perfiles de los pasajeros, los datos del programa de fidelización y cualquier información de tarjetas de crédito. Una empresa externa, elegida por Google, eliminará todo dato de carácter personal antes de que la tecnológica reciba el material.

En la subasta, celebrada de forma virtual el pasado viernes, Google superó a la firma especializada en datos para inteligencia artificial (IA) Mercor, que ofreció 7,5 millones de dólares y quedó como postora de reserva.

La operación está sujeta a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Sean Lane tiene previsto celebrar una vista este miércoles.

Spirit Airlines, cuya sede estaba en Florida, dejó de operar el 2 de mayo, la primera gran aerolínea de Estados Unidos en desaparecer por problemas financieros en 25 años.

La empresa se declaró en quiebra por segunda vez en menos de un año después de que un repunte en el precio del combustible, agravado por el conflicto en Irán, hiciera colapsar su plan de reorganización, y de que fracasaran sus gestiones para obtener un rescate público de 500 millones de dólares.