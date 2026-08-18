Clima en Paraguay: vuelve a bajar la temperatura y regresan las lluvias

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas al final del día en varias zonas del centro, sur y este del país, entre ellas Asunción.
Las lluvias continuarían mañana y al menos hasta el jueves en la mayor parte del territorio paraguayo, acompañadas por ocasionales tormentas eléctricas.
Aunque el inicio de la jornada de hoy presenta aún temperaturas cálidas, se espera que el ambiente se torne fresco con el paso de las horas.
Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 25 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco, con mínimas entre 14 y 23 grados a nivel nacional.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
20 °C
28 °C
San Pedro
20 °C
28 °C
Caacupé
18 °C
26 °C
Villarrica
18 °C
27 °C
Coronel Oviedo
20 °C
28 °C
Caazapá
18 °C
25 °C
Encarnación
17 °C
24 °C
San Juan Bautista
16 °C
21 °C
Paraguarí
17 °C
25 °C
Ciudad del Este
21 °C
31 °C
Asunción
17 °C
25 °C
Pilar
14 °C
19 °C
Pedro Juan Caballero
21 °C
32 °C
Salto del Guairá
20 °C
32 ºC
Pozo Colorado
17 °C
24 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
32 °C
Mariscal Estigarribia
14 °C
20 °C
Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 18 grados mañana y 16 grados el jueves en la capital, y mínimas de hasta 10 grados en algunas zonas del país.