Clima en Paraguay: vuelve a bajar la temperatura y regresan las lluvias

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas al final del día en varias zonas del centro, sur y este del país, entre ellas Asunción.

Las lluvias continuarían mañana y al menos hasta el jueves en la mayor parte del territorio paraguayo, acompañadas por ocasionales tormentas eléctricas.

Aunque el inicio de la jornada de hoy presenta aún temperaturas cálidas, se espera que el ambiente se torne fresco con el paso de las horas.

Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 25 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco, con mínimas entre 14 y 23 grados a nivel nacional.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 20 °C 28 °C San Pedro 20 °C 28 °C Caacupé 18 °C 26 °C Villarrica 18 °C 27 °C Coronel Oviedo 20 °C 28 °C Caazapá 18 °C 25 °C Encarnación 17 °C 24 °C San Juan Bautista 16 °C 21 °C Paraguarí 17 °C 25 °C Ciudad del Este 21 °C 31 °C Asunción 17 °C 25 °C Pilar 14 °C 19 °C Pedro Juan Caballero 21 °C 32 °C Salto del Guairá 20 °C 32 ºC Pozo Colorado 17 °C 24 °C Fuerte Olimpo 23 °C 32 °C Mariscal Estigarribia 14 °C 20 °C

Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 18 grados mañana y 16 grados el jueves en la capital, y mínimas de hasta 10 grados en algunas zonas del país.