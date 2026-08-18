Clima
18 de agosto de 2026 a la - 05:23

Clima en Paraguay: vuelve a bajar la temperatura y regresan las lluvias

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Silvio Rojas

Luego de un inicio de semana caluroso y con clima estable, este martes se esperan precipitaciones en gran parte del país y temperaturas notablemente más bajas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas al final del día en varias zonas del centro, sur y este del país, entre ellas Asunción.

Las lluvias continuarían mañana y al menos hasta el jueves en la mayor parte del territorio paraguayo, acompañadas por ocasionales tormentas eléctricas.

Aunque el inicio de la jornada de hoy presenta aún temperaturas cálidas, se espera que el ambiente se torne fresco con el paso de las horas.

Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 25 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco, con mínimas entre 14 y 23 grados a nivel nacional.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

20 °C

28 °C

San Pedro

20 °C

28 °C

Caacupé

18 °C

26 °C

Villarrica

18 °C

27 °C

Coronel Oviedo

20 °C

28 °C

Caazapá

18 °C

25 °C

Encarnación

17 °C

24 °C

San Juan Bautista

16 °C

21 °C

Paraguarí

17 °C

25 °C

Ciudad del Este

21 °C

31 °C

Asunción

17 °C

25 °C

Pilar

14 °C

19 °C

Pedro Juan Caballero

21 °C

32 °C

Salto del Guairá

20 °C

32 ºC

Pozo Colorado

17 °C

24 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

32 °C

Mariscal Estigarribia

14 °C

20 °C

Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 18 grados mañana y 16 grados el jueves en la capital, y mínimas de hasta 10 grados en algunas zonas del país.