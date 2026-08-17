Consejera en el IPS renuncia tras solo seis meses en el cargo

El jefe de Estado, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6580, con fecha 17 de agosto, por el cual nombra a Ramón Zarza Pintos como miembro titular del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en reemplazo de Bettina Silvana Albertini Alonso, quien renunció.

El documento oficial agradece a Albertini Alonso los servicios prestados al Gobierno.

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La consejera en el ente previsional asumió el 24 de febrero pasado en sustitución de Carlos Alberto Pereira, quien renunció.

En relación al nuevo consejero, los datos refieren que Zarza Pintos fue viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Federico Franco (2012-2013).

También figuró como accionista en Zeta banco. Además desempeñó como dirigente en el Club Deportivo de Puerto Sajonia.

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La llegada de Albertini Alonso al Consejo ocurrió en un contexto donde el IPS enfrentaba y sigue en la misma situación de graves denuncias de optimización de recursos y mejora en la calidad de atención a los asegurados, entre otras.

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Principales denuncias