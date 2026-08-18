Médico de cabecera de Alliana figura en lista de comisionados de la EBY

La “economía de guerra” nunca llegó a las binacionales y ello se evidencia en los sueldos de los comisionados de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Entre los nombres se destaca el de Diego Wilfrido Aguayo Núñez, cuya remuneración total es de G. 35.533.167. Aguayo está destinado a la Vicepresidencia de la República y en su última declaración jurada del 2026 consignó que es asesor técnico de dicha institución. Además, es médico del IPS y del Hospital de Trauma. No obstante, según fuentes cercanas sería el médico de cabecera del vicepresidente Pedro Alliana. Intentamos contactar con él para confirmar las funciones de doctor, pero no respondió a los mensajes ni llamadas.

Esposa de diputado cartista

También integra la lista de comisionados Liza Concepción Acosta, la esposa del diputado cartista Néstor Castellano. Según archivos, su salario era de apenas G. 6 millones en la EBY el año pasado, pero eso cambió luego de que fuera destinada a la Municipalidad de Capiatá. En un año su sueldo trepó a G. 26 millones. Además, percibe casi G. 21 millones en bonificaciones, motivo por el cual su ingreso mensual llega a G. 47 millones.

Otro que fue ubicado en un lugar privilegiado gracias a sus nexos es Óscar Zárate Pino, hermano de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, esposa del exsenador cartista Juan Darío Monges. Coincidentemente, está comisionado a la Gobernación de Paraguarí y se desempeña como “coordinador de Secretaría de Acción”. Su ingreso alcanza G. 31.723.802.

Ubicados en el Congreso

Por otra parte, figura como comisionado a la Cámara de Diputados Alen Saúl Espínola Ayala, cuya remuneración total es de G. 27.687.305. En las planillas de Diputados se detalla que presta servicios a la Oficina Legislativa de Misiones pero sería secretario del diputado Carlos Arrechea (ANR), oriundo de esa zona.

Otro comisionado a dicha Cámara es el exdiputado Pablino Rodríguez Arias (ANR), quien percibe más de G. 47 millones. Debería prestar funciones para la bancada “B” de la Asociación Nacional Republicana (ANR), pero los funcionarios de guardia en esa oficina aseguraron que no cumple funciones en ese sitio. El líder de bancada es Rubén Rousillón (ANR), quien no respondió nuestros llamados.

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Escándalo de nepobabies

No es la primera vez que el vicepresidente Alliana estaría “ubicando” a sus allegados. Su hija, Montserrat Alliana, había sido nombrada “coordinadora” en la Cámara de Diputados, con salario de G. 18 millones en 2023. Renunció luego del escándalo de los “nepobabies” y fue la primera en ser públicamente cuestionada por su elevado salario, sin aún tener título universitario en ese entonces.