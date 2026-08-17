Tragedia de Pedrozo: fiscal no descarta más imputaciones y apunta a posible responsabilidad por el semáforo

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, el fiscal Juan Ledesma, titular de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Itauguá, no descartó ampliar las imputaciones en la investigación del trágico accidente ocurrido el sábado en el kilómetro 47 de la ruta PY02, en la zona del semáforo de Pedrozo, Ypacaraí.

El siniestro dejó hasta el momento cinco personas fallecidas y al menos diez heridas. La Fiscalía ya imputó este lunes al conductor del camión cargado con ladrillos, Víctor Raúl De la Cruz, de 48 años, por homicidio culposo.

El vehículo habría quedado sin frenos mientras descendía por el tramo de pendiente y terminó embistiendo a varios vehículos que aguardaban el cambio de luz del semáforo. Los ocupantes de dos automóviles murieron como consecuencia del violento impacto.

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Analizarán la ubicación del semáforo

Ledesma explicó que la investigación no se limitará a establecer la eventual responsabilidad del conductor. El Ministerio Público realizará una pericia accidentológica para determinar si la ubicación del semáforo cumple con las normas técnicas de seguridad vial.

El fiscal señaló que el semáforo se encuentra aproximadamente a 1.000 metros de la rampa de frenado y que será necesario establecer, mediante un informe técnico, si esa disposición pudo haber incidido en el desenlace del accidente.

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“Hay que hacer una pericia accidentológica para poder determinar esas circunstancias y ver si existe una responsabilidad penal que amerite una intervención del Ministerio Público”, explicó.

El resultado de esa diligencia será clave para determinar si corresponde ampliar la investigación penal y eventualmente, formular nuevas imputaciones.

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Ministra del MOPC y funcionarios, bajo análisis

Consultado sobre la eventual responsabilidad de autoridades y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el fiscal no descartó que puedan ser alcanzados por la investigación.

La ministra del MOPC y otros funcionarios podrían quedar bajo la lupa si la pericia determina que existió un incumplimiento de normas de seguridad vial relacionado con la instalación o ubicación del semáforo.

Ledesma evitó adelantar conclusiones y sostuvo que su obligación es actuar con un criterio objetivo. “Se van a realizar todas las diligencias que sean necesarias”, afirmó.

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Un tramo considerado peligroso

El agente fiscal reconoció que el sector de Pedrozo constituye un tramo particularmente peligroso, debido a la pronunciada pendiente y al tránsito de vehículos pesados.

Explicó que un camión con una carga importante que desciende por una pendiente de esas características puede alcanzar una velocidad considerable, incluso dentro de los límites establecidos para el tramo, si presenta problemas en el sistema de frenado.

No obstante, señaló que en la zona existen carteles de señalización que advierten sobre la pendiente, instan a verificar el funcionamiento de los frenos e indican la distancia hasta la rampa de frenado.

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La investigación continúa

Para Ledesma, esos elementos deberán ser contrastados con los resultados de la pericia accidentológica. El objetivo será determinar si las condiciones de seguridad vial existentes en el lugar fueron adecuadas y si hubo alguna eventual infracción que pueda derivar en responsabilidad penal.

“Esta investigación continúa y se van a realizar las pericias pertinentes para tomar las determinaciones que correspondan en el marco de la causa”, sostuvo.