Tonny Sanabria continuaría su carrera en el fútbol de Brasil

La operación quedó encaminada este lunes 17 de agosto y, según las informaciones surgidas desde el mercado de pases, el atacante viajará próximamente a Brasil para someterse a los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato, que se extendería hasta diciembre de 2029.

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Sanabria, de 30 años, dejará el fútbol italiano después de su reciente experiencia en el Cremonese y afrontará así su primera experiencia profesional en Sudamérica, tras desarrollar prácticamente toda su carrera en Europa.

El interés del Inter surgió ante la necesidad de reforzar su ataque luego de la salida del colombiano Rafael Santos Borré. El equipo dirigido por Paulo Pezzolano encontró en el paraguayo una alternativa de experiencia y jerarquía para ocupar el puesto de centrodelantero.

La operación también representa una salida conveniente para el Cremonese, que inicialmente había descartado la posibilidad de un préstamo y buscaba concretar una venta definitiva tras el descenso a la Serie B.

Sanabria viene además de disputar el Mundial 2026 con la selección paraguaya, por lo que llegará al fútbol brasileño después de una importante competencia internacional.

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Con su llegada al Colorado, el atacante paraguayo iniciará un nuevo capítulo de su carrera y tendrá su primer desafío profesional en el fútbol sudamericano, luego de sus pasos por Barcelona, Betis, Genoa, Torino y Cremonese.