La Academia China de Ingeniería elimina el perfil de un destacado experto en defensa naval

El movimiento ha afectado a Zhao Xiaozhe, de 63 años, vicealmirante de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) que, en su momento, dirigió el principal órgano de ciencia y tecnología de la Comisión Militar Central (CMC, el máximo órgano dirigente castrense), contribuyendo a definir las prioridades de investigación de las fuerzas armadas chinas.

Según informó el diario hongkonés South China Morning Post, Zhao estuvo ausente de una sesión de estudio de alto nivel del Partido Comunista sobre inteligencia artificial, presidida por el presidente Xi Jinping en abril del año pasado, a la que asistió en su lugar su segundo al mando.

Su perfil también ha sido eliminado del museo en línea de académicos de la institución.

Zhao lideró importantes programas de investigación sobre gestión del campo de batalla, sistemas de mando y control de buques de guerra, y el desarrollo de software militar fiable, un trabajo que ayudó a China a establecer un sistema nacional para el desarrollo de software de combate o introducir una nueva estructura de mando para buques de superficie.

Su retirada de la página web de la CAE sigue a la de tres destacados expertos en áreas como armas nucleares, radares militares y misiles que se conoció el pasado marzo.

No se han dado explicaciones oficiales sobre la retirada de estos perfiles, aunque el caso se produce en un contexto de investigaciones y destituciones por corrupción que en los últimos meses han afectado a altos cargos del aparato militar chino.

Entre los casos más destacados figuran los de los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu -condenados en mayo a muerte suspendida por corrupción-, los entonces vicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong, así como responsables de la Fuerza de Misiles y del Estado Mayor Conjunto del EPL.

Estas investigaciones han reducido de forma notable la cúpula militar del país. La citada CMC ha visto cómo su lista de miembros se reducía de siete a dos: el presidente, Xi Jinping, y el vicepresidente Zhang Shengmin, tras una serie de destituciones que han afectado a buena parte de su estructura dirigente.