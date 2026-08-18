Joven muere al caer de moto en Ruta PY02, posiblemente a causa de bache

Un joven falleció en horas de la madrugada de este martes sobre la Ruta PY02, en la ciudad de San Lorenzo, por lesiones que sufrió luego de caer de la motocicleta que conducía.

El fallecido fue identificado como Luan Barboza, de 20 años.

Según datos preliminares brindados a ABC Color por el capitán Israel Martínez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Barboza conducía una motocicleta de alta cilindrada, una KTM 790.

Citando a testigos, el capitán Martínez dijo que el motociclista habría estado circulando a alta velocidad y presumiblemente cayó de su biciclo luego de perder el control de este a causa de un bache en la ruta. Según esos testigos, no habría otro vehículo involucrado en el hecho.

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El accidente se produjo frente al centro comercial Fuente Shopping. El motociclista circulaba sobre el sentido de la Ruta PY02 que se dirige a Asunción.

No pudieron reanimarlo

Al llegar al sitio, bomberos constataron que Barboza no tenía signos de vida y presentaba fracturas en las extremidades y un sangrado profuso por la nariz. Bomberos y paramédicos intentaron reanimarlo durante unos 20 minutos, sin éxito.

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El capitán Martínez comentó que testigos afirmaron que el motociclista tenía puesto un casco en el momento del accidente, pero el bombero indicó que este había sido removido para cuando los rescatistas llegaron.