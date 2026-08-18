Ingresa frente frío: ¿cuánto bajará la temperatura y hasta cuándo?

La pronosticadora Aracely Fernández, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que este martes amanecimos con un ambiente fresco y vientos del sector sur.

Durante la jornada predominará el cielo nublado, con lluvias dispersas en el sur del país. Hacia el final de la noche, las precipitaciones llegarían a Asunción y el departamento Central.

Para el miércoles y el jueves se prevé que las lluvias dispersas continúen durante ambas jornadas.

Estas podrían estar acompañadas de algunas descargas eléctricas, principalmente el jueves. No obstante, desde el mediodía de esa jornada se espera una mejoría en las condiciones del tiempo.

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¿Cuándo se sentirá más el frío?

Fernández precisó que el ambiente actual responde al ingreso de un frente frío, que provocará un descenso progresivo de la temperatura y se sentirá con mayor intensidad entre el jueves y el viernes.

El viernes se amanecería con una temperatura de 9 °C y durante la tarde llegaría a 21 °C. Para ese día se prevé cielo despejado, condición que se extendería durante el fin de semana.

¿Hasta cuándo seguirá el frente frío?

Las bajas temperaturas se extenderían hasta la próxima semana, mientras que el frente frío estaría predominando hasta fin de mes, conforme a la funcionaria de la DMH.